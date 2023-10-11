Голова «Нафтогазу»: Київ взимку буде з опаленням попри перестороги Кличка — Finance.ua

Голова «Нафтогазу»: Київ взимку буде з опаленням попри перестороги Кличка Сьогодні 14:03 — Енергетика

Голова «Нафтогазу»: Київ взимку буде з опаленням попри перестороги Кличка

«Нафтогаз» під час опалювального сезону готовий забезпечити всіх споживачів природним газом і накопичив відповідні об'єми, щоб забезпечити це.

Про це заявив голова правління НАК Олексій Чернишов в інтерв`ю LB.ua.

«Запевняю наших споживачів — а це не тільки домогосподарства, а й муніципалітети, міста, громади, підприємства ТКЕ, що ми активно укладаємо договори на постачання природного газу. З більшістю вже уклали й готові забезпечити стале проходження зими з погляду об'ємів, наших потужностей. У Києві зокрема», — сказав він.

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Нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у столиці під загрозою через заборгованість держави. Він зазначав, що йдеться про компенсації різниці в тарифах на тепло та водопостачання.

Чернишов говорить, що це насправді досі відкрите питання. І воно має певну історію.

«Хочу зауважити, що кінцевим отримувачем різниці в тарифах є фактично сам Нафтогаз», — каже Чернишов.

За його словами, до цієї зими «Нафтогаз» готується відповідально.

«Чи очікуємо холоднішої? Зима буде холоднішою, але, за прогнозами, зокрема міжнародними, вона не очікується суворою та екстремальною. Тому досить упевнено входимо в зиму. А необхідність економії - дуже важлива тема. Для мене вона одна з пріоритетних», — каже Чернишов.

За його словами, на жаль, Україна серед найбільш неефективних держав із погляду споживання енергії, зокрема, природного газу. І це має змінитися докорінно, має змінитися терміново.

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«Тут є дві дороги. Перша — запровадження ринку енергії: вона має коштувати стільки, скільки коштує на ринку, щоб до неї було відповідне ставлення. Друга (те, що має відбуватися одночасно) — це запровадження енергоефективних заходів. Дуже важко мотивувати інвестиції в енергоефективність на рівні господарства (і маленького, і великого), коли ціна на енергію, зокрема природний газ, регульована», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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