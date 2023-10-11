Голова «Нафтогазу»: Київ взимку буде з опаленням попри перестороги Кличка — Finance.ua
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Голова «Нафтогазу»: Київ взимку буде з опаленням попри перестороги Кличка

Енергетика
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Голова «Нафтогазу»: Київ взимку буде з опаленням попри перестороги Кличка
Голова «Нафтогазу»: Київ взимку буде з опаленням попри перестороги Кличка
«Нафтогаз» під час опалювального сезону готовий забезпечити всіх споживачів природним газом і накопичив відповідні об'єми, щоб забезпечити це.
Про це заявив голова правління НАК Олексій Чернишов в інтерв`ю LB.ua.
«Запевняю наших споживачів — а це не тільки домогосподарства, а й муніципалітети, міста, громади, підприємства ТКЕ, що ми активно укладаємо договори на постачання природного газу. З більшістю вже уклали й готові забезпечити стале проходження зими з погляду об'ємів, наших потужностей. У Києві зокрема», — сказав він.
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Нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що опалювальний сезон у столиці під загрозою через заборгованість держави. Він зазначав, що йдеться про компенсації різниці в тарифах на тепло та водопостачання.
Чернишов говорить, що це насправді досі відкрите питання. І воно має певну історію.
«Хочу зауважити, що кінцевим отримувачем різниці в тарифах є фактично сам Нафтогаз», — каже Чернишов.
За його словами, до цієї зими «Нафтогаз» готується відповідально.
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«Чи очікуємо холоднішої? Зима буде холоднішою, але, за прогнозами, зокрема міжнародними, вона не очікується суворою та екстремальною. Тому досить упевнено входимо в зиму. А необхідність економії - дуже важлива тема. Для мене вона одна з пріоритетних», — каже Чернишов.
За його словами, на жаль, Україна серед найбільш неефективних держав із погляду споживання енергії, зокрема, природного газу. І це має змінитися докорінно, має змінитися терміново.
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«Тут є дві дороги. Перша — запровадження ринку енергії: вона має коштувати стільки, скільки коштує на ринку, щоб до неї було відповідне ставлення. Друга (те, що має відбуватися одночасно) — це запровадження енергоефективних заходів. Дуже важко мотивувати інвестиції в енергоефективність на рівні господарства (і маленького, і великого), коли ціна на енергію, зокрема природний газ, регульована», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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