Як будуть призначені субсидії на опалювальний період — ПФУ — Finance.ua
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Як будуть призначені субсидії на опалювальний період — ПФУ

Казна та Політика
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Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:
  • на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.
На опалювальний період 2023 — 2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі (без звернення громадян) для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, та тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 грн.
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Тобто, громадянам, які вже є отримувачами житлової субсидії або яким у літній період було призначено нульову субсидію, додатково звертатися за виплатою не потрібно.
Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року. Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.
Для призначення житлової субсидії у 2023 році на тверде та рідке пічне побутове паливо, заява та декларація подаються до кінця календарного року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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