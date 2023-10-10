У Міненерго відзвітували про готовність до нового опалювального сезону — Finance.ua

У Міненерго відзвітували про готовність до нового опалювального сезону Сьогодні 16:48 — Казна та Політика

У Міненерго відзвітували про готовність до нового опалювального сезону

Україна готова до початку опалювального сезону. Накопичених запасів газу та об'єктів генерації достатньо. У деяких областях ще продовжуються ремонти об'єктів.

Про це в ефірі телемарафону повідомила заступник міністра енергетики України Світлана Гринчук.

«Для успішного проходження опалювального сезону Україна планувала накопичити 14,7 млрд куб газу, а минулого тижня ця позначка вже перевищила 15,7 млрд куб. Згідно з графіком продовжується масштабна ремонтна кампанія всіх об'єктів генерації та розподілу електроенергії. Зокрема, минулого тижня вийшли з поточних ремонтів три потужні блоки теплових електростанцій», — сказала Гринчук.

Вона наголосила, що підготовка об'єктів генерації та систем передачі відбувається рівномірно у всіх регіонах країни. Водночас у прифронтових регіонах підготовка до зимового сезону ускладнюється через обстріли.

За словами Гринчук, ремонтні бригади неодноразово потрапляли під обстріли, серед членів бригад є загиблі та поранені.

Нагадаємо, у Києві почали підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури — лікарні, школи та садки за заявками їхніх керівників.

Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України знаходиться під комплексним захистом, і магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Проте за його словами, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде «складно пройти».

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