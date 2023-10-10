У Міненерго відзвітували про готовність до нового опалювального сезону — Finance.ua
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У Міненерго відзвітували про готовність до нового опалювального сезону

Казна та Політика
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У Міненерго відзвітували про готовність до нового опалювального сезону
У Міненерго відзвітували про готовність до нового опалювального сезону
Україна готова до початку опалювального сезону. Накопичених запасів газу та об'єктів генерації достатньо. У деяких областях ще продовжуються ремонти об'єктів.
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступник міністра енергетики України Світлана Гринчук.
«Для успішного проходження опалювального сезону Україна планувала накопичити 14,7 млрд куб газу, а минулого тижня ця позначка вже перевищила 15,7 млрд куб. Згідно з графіком продовжується масштабна ремонтна кампанія всіх об'єктів генерації та розподілу електроенергії. Зокрема, минулого тижня вийшли з поточних ремонтів три потужні блоки теплових електростанцій», — сказала Гринчук.

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Вона наголосила, що підготовка об'єктів генерації та систем передачі відбувається рівномірно у всіх регіонах країни. Водночас у прифронтових регіонах підготовка до зимового сезону ускладнюється через обстріли.
За словами Гринчук, ремонтні бригади неодноразово потрапляли під обстріли, серед членів бригад є загиблі та поранені.
Нагадаємо, у Києві почали підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури — лікарні, школи та садки за заявками їхніх керівників.
Раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема України знаходиться під комплексним захистом, і магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Проте за його словами, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде «складно пройти».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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