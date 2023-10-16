У Києві починають підключати до опалення житлові будинки — Finance.ua

У Києві починають підключати до опалення житлові будинки
Київ сьогодні, 16 жовтня, розпочинає підключення до тепла житлових будинків.
Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Уже із завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури. А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів. Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання», — наголосив Віталій Кличко.
Він підкреслив, що всі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами.
Нагадаємо, 9 жовтня у Києві почали підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури — лікарні, школи та дитсадки за заявками їхніх керівників.
Довідка Finance.ua:
- очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов раніше заявляв, що повноцінний опалювальний сезон в Україні розпочнеться, швидше за все, наприкінці жовтня чи на початку листопада. Рішення про подачу тепла в квартири українців приймає місцева влада, ґрунтуючись на середньодобовій температурі повітря;
- «Нафтогаз» під час опалювального сезону готовий забезпечити всіх споживачів природним газом і накопичив відповідні об'єми, щоб забезпечити це;
- Київрада просить уряд погасити борг держави перед столицею — майже ₴7 мільярдів.
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