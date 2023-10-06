Київрада просить уряд погасити борг держави перед столицею — майже ₴7 мільярдів Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Київрада просить уряд погасити борг держави перед столицею — майже ₴7 мільярдів

Київська міська рада направить звернення до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею у розмірі 6,8 мільярда гривень у частині компенсації різниці в тарифах на тепло і гаряче водопостачання.

Як передає пресслужба КМДА, відповідне рішення підтримали депутати Київради на засіданні.

«Говорячи про важливість цього рішення, на початку засідання мер Києва Віталій Кличко заявив, що заборгованість, яку уряд обіцяє погасити перед Києвом, становить 6,8 мільярда гривень. А по всій країні - 36 мільярдів», — йдеться в повідомленні.

У КМДА підкреслюють, що місцева влада не підвищує тарифи для населення навіть в умовах зростання вартості всіх складових тарифу.

Про намір Київради звернутися до уряду щодо компенсації різниці в тарифах на тепло і гаряче водопостачання мер столиці Віталій Кличко заявив 3-го жовтня. За його словами, без покриття боргу 6,8 млрд грн опалювальний сезон у Києві може опинитися під загрозою зриву.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.