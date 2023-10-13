Коли українцям почнуть масово вмикати опалення: у «Нафтогазі» назвали терміни — Finance.ua

Коли українцям почнуть масово вмикати опалення: у «Нафтогазі» назвали терміни Сьогодні 15:36 — Енергетика

Повноцінний опалювальний сезон в Україні розпочнеться, швидше за все, наприкінці жовтня чи на початку листопада. Рішення про подачу тепла в квартири українців приймає місцева влада, ґрунтуючись на середньодобовій температурі повітря.

Про це заявив очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна». Нагадаємо, йдеться про середньодобову температуру 8 градусів Цельсія і нижче протягом трьох днів.

«Початок опалювального сезону є рішеннями органів місцевого самоврядування, міськвиконкомів… Переважно останніми роками його початок в Україні зсувається ближче до кінця жовтня — початку листопада. Є й регіональні особливості. Тому ми, як завжди, готові до того, що міста почнуть опалювальний сезон у другій половині жовтня — на початку листопада», — пояснив Чернишов.

За прогнозами «Нафтогазу», суттєвий відбір газу зі сховищ не розпочнеться раніше 1 листопада. Очікується, що до цієї дати запаси палива становитимуть 16,5 млрд кубометрів.

Для розуміння: за планом Кабміну, мінімальний обсяг «зимового» газу має становити цієї зими 14,7 млрд кубів. Решта — додаткові обсяги «про всяк випадок».

Чернишов також уточнив, що за прогнозами синоптиків, зима 2023−2024 буде досить м’якою. Хоча й не настільки, як було роком раніше.

«Проте ми готуємося до будь-яких температурних показників. Хоча прогнози метеорологів нас тішать», — зазначив глава «Нафтогазу».

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