Обмін старих ламп на світлодіодні: стартувала нова фаза програми — Finance.ua

Обмін старих ламп на світлодіодні: стартувала нова фаза програми Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

Обмін старих ламп на світлодіодні: стартувала нова фаза програми

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив про старт наступної фази реалізації програми обміну ламп розжарювання на світлодіодні.

«Стартує наступна фаза реалізації програми обміну старих ламп на світлодіодні. Тепер кожен пенсіонер у відділенні „Укрпошти“ може одразу отримати по 5 сучасних LED-ламп», — сказав він.

За словами прем'єр-міністра, програма вже продемонструвала відмінні результати. Загалом українці отримали понад 21 млн енергоефективних ламп.

Програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня 2023 року та реалізується в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.

Для обміну потрібно відправити заявку на порталі «Дія» у розділі «Послуги» — «Обмін ламп», застосувавши кваліфікований електронний підпис юридичної особи. Її упродовж тижня опрацюють та повідомлять подальший алгоритм дій.

В компанії «Укрпошта» також повідомили , в з 5 грудня у всіх сільських відділеннях «Укрпошти», крім Київщини, стартував обмін додаткових 5 LED-ламп для пенсіонерів. На Київщині ця частина проєкту стартує 12 грудня.

Порядок обміну

Щоб отримати ще по 5 енергоощадних ламп, пенсіонерам потрібно завітати у відділення з паспортом, РНОКПП, пенсійним посвідченням та активним номером телефону.

Старі лампи, які раніше потрібно було надавати одразу при обміні, вони зможуть принести у відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п’яти нових.

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«За попередніми оцінками, економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції», — додали в компанії.

Довідка Finance.ua:

в межах програми українцям планують безкоштовно надати 50 млн лампочок;

фінансування на закупівлю 30 млн ламп уже забезпечив ЄС, ще 5 млн — уряд Франції.

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