Обмін ламп розжарювання: ОСББ, лікарні та школи вже отримали 1 мільйон LED-ламп — Finance.ua

Обмін ламп розжарювання: ОСББ, лікарні та школи вже отримали 1 мільйон LED-ламп Сьогодні 10:30 — Особисті фінанси

Обмін ламп розжарювання: ОСББ, лікарні та школи вже отримали 1 мільйон LED-ламп

За програмою обміну ламп розжарювання на LED в Україні ОСББ, медичні закладди, школи та заклади культури обміняли понад 1 мільйон ламп.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«В Україні триває Програма Уряду та ЄС з обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Нещодавно до неї долучились ОСББ, медичні заклади, школи та заклади культури. На сьогодні юридичні особи зробили замовлення та обміняли у відділеннях Укрпошти більше 1 млн енергозберігаючих ламп», — сказано в повідомленні.

Найбільш активно користуються цією можливістю у Чернігівській, Житомирській та Рівненській областях.

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Як повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко, громадяни обміняли вже більше 20 млн ламп.

Зазначається, що перехід на сучасний тип ламп знизить споживання електроенергії на 7−10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

«Європейський Союз докладає усіх зусиль, аби Україна подолала енергетичні виклики наступної зими. Черговий мільйон сучасних LED-ламп, які працюватимуть в школах, лікарнях, спортивних комплексах, закладах культури, ОСББ разом з понад 20 мільйонами ламп, які вже освітлюють оселі українців, — це потужна сила, суттєве заощадження енергоресурсів», — заявила Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Як обміняти лампи

Усі юридичні особи можуть обміняти:

по 3 лампи на 10 кв. метрів в аудиторіях, процедурних палатах, приміщеннях житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;

по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування.

Щоб здійснити обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи, необхідно відправити запит на потребу отримання LED-ламп через портал Дія та виконати такі кроки:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;

перевірити інформацію щодо підприємства;

перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту на потребу;

вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту;

підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Після подання заявки протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.

Також триває програма обміну ламп і для населення. Як і раніше, обміняти можна до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість світлодіодних ламп. Програма діє у 23 обласних центрах України та у 120 районних населених пунктах. Отримати енергозберігаючі лампочки можна у відділеннях Укрпошти.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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