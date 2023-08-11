Уряд розширює програму обміну ламп розжарювання на LED — Finance.ua

Уряд розширює програму обміну ламп розжарювання на LED
Кабінет міністрів розширює програму обміну старих ламп розжарювання на світлодіодні.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду.
«Розширюємо програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї тощо. Мета — замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему», — сказав Шмигаль.
Програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня та реалізується в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.
Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, необхідно подати заявку у застосунку «Дія». Обміняти можна до 5 ламп старого зразка з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.
Програма є складовою підтримки Європейським Союзом української енергетичної системи та має на меті надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок. Фінансування на закупівлю 30 млн ламп уже надав ЄС, ще 5 млн — уряд Франції.
Обмін лампочок: LED-лампи замість ваших старих ламп розжарювання
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