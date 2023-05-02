Укрпошта ще скорочує кількість відділень, в яких можна обміняти лампи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрпошта ще скорочує кількість відділень, в яких можна обміняти лампи

Особисті фінанси
35
Укрпошта ще скорочує кількість відділень, в яких можна обміняти лампи
Укрпошта ще скорочує кількість відділень, в яких можна обміняти лампи
В Україні продовжується процес оптимізації програми обміну ламп розжарювання для населення. З 1 травня у застосунку Дія для обміну будуть доступні тільки центральні відділення Укрпошти у 23 населених пунктах країни — містах-мільйонниках та обласних центрах.
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Користувачі застосунку Дія могли зробити замовлення ламп до 1 травня та отримати їх протягом тижня у відділенні, яке буде доступно при реєстрації. Українці, які не користуються застосунком, зможуть обміняти старі лампочки в усіх доступних відділеннях Укрпошти до 5 травня, якщо світлодіодні лампи будуть в наявності.
Читайте також
З 6 травня приймати лампи розжарювання для обміну будуть тільки центральні відділення Укрпошти в обласних центрах, де зберігається найбільший попит і потреба.

Чому зменшують кількість відділень

Причиною оптимізації процесу стало зменшення попиту на обмін жарівок серед населення після пікового періоду в лютому-березні.
За 3 місяці від початку старту програми українці обміняли близько 18,2 млн ламп. Найбільший попит на світлодіодні лампи спостерігається на Київщині, де мешканці обміняли вже близько 2,5 млн ламп, та у Дніпропетровській області, де кількість обміняних лампочок складає вже майже 2 млн.
Читайте також
Станом на зараз в Україні до обміну доступно 17 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп поступлять в Україну найближчим часом.
Загалом програма обміну охопила 23 тис. населених пунктів України, крім тимчасово окупованих територій. В програмі обміну прийняли участь понад 3,5 млн українців.

Довідка Finance.ua:

  • для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Кожен українець може обміняти до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на аналогічну кількість світлодіодних ламп.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.