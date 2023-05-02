Укрпошта ще скорочує кількість відділень, в яких можна обміняти лампи — Finance.ua

Укрпошта ще скорочує кількість відділень, в яких можна обміняти лампи Сьогодні 15:28 — Особисті фінанси

Укрпошта ще скорочує кількість відділень, в яких можна обміняти лампи

В Україні продовжується процес оптимізації програми обміну ламп розжарювання для населення. З 1 травня у застосунку Дія для обміну будуть доступні тільки центральні відділення Укрпошти у 23 населених пунктах країни — містах-мільйонниках та обласних центрах.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Користувачі застосунку Дія могли зробити замовлення ламп до 1 травня та отримати їх протягом тижня у відділенні, яке буде доступно при реєстрації. Українці, які не користуються застосунком, зможуть обміняти старі лампочки в усіх доступних відділеннях Укрпошти до 5 травня, якщо світлодіодні лампи будуть в наявності.

З 6 травня приймати лампи розжарювання для обміну будуть тільки центральні відділення Укрпошти в обласних центрах, де зберігається найбільший попит і потреба.

Чому зменшують кількість відділень

Причиною оптимізації процесу стало зменшення попиту на обмін жарівок серед населення після пікового періоду в лютому-березні.

За 3 місяці від початку старту програми українці обміняли близько 18,2 млн ламп. Найбільший попит на світлодіодні лампи спостерігається на Київщині, де мешканці обміняли вже близько 2,5 млн ламп, та у Дніпропетровській області, де кількість обміняних лампочок складає вже майже 2 млн.

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Станом на зараз в Україні до обміну доступно 17 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп поступлять в Україну найближчим часом.

Загалом програма обміну охопила 23 тис. населених пунктів України, крім тимчасово окупованих територій. В програмі обміну прийняли участь понад 3,5 млн українців.

Довідка Finance.ua:

для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Кожен українець може обміняти до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на аналогічну кількість світлодіодних ламп.

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