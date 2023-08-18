Обміняти старі лампи в «Дії» тепер можуть ОСББ і соціальні установи: як подати заяву — Finance.ua

Обміняти старі лампи в «Дії» тепер можуть ОСББ і соціальні установи: як подати заяву Сьогодні 16:47 — Енергетика

Обміняти старі лампи в «Дії» тепер можуть ОСББ і соціальні установи: як подати заяву

Послуга обміну старих лампи розжарювання на енергоощадні доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Ще більше установ зможуть обміняти старі лампи розжарювання на енергоощадні. Тепер послуга доступна для закладів культури, органів соцзахисту, ОСББ, бібліотек та музеїв, спортивних організацій тощо», — сказано в повідомленні.

Як подати заяву:

авторизуйтесь на порталі Дія з КЕПом юрособи;

перейдіть у розділ Послуги;

виберіть Обмін лампочок та почніть заповнення запиту на потребу;

вкажіть площу в калькуляторі та виберіть необхідну кількість і тип ламп у межах ліміту;

перевірте та підтвердьте дані;

підпишіть КЕПом.

Після цього з вами зв’яжуться з Укрпошти за вказаним номером телефону та повідомлять, як отримати енергоощадні лампи.

«Українці через портал Дія вже обміняли 20+ млн старих ламп за програмою ЄС та Уряду», — зазначили в «Дії».

Нагадаємо, раніше на порталі Дія з’явилась можливість обміну старих ламп на LED для закладів освіти та лікарень.

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