Школам і лікарням дозволили міняти старі лампи на LED у "Дії" — Finance.ua

Школам і лікарням дозволили міняти старі лампи на LED у "Дії"
На порталі Дія з’явилась можливість обміну старих ламп на LED для закладів освіти та лікарень.
Про це повідомляє Мінцифра на своїй сторінці у Telegram.
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«Українці вже обміняли мільйони ламп розжарювання на енергоощадні та допомогли знизити навантаження на енергосистему. Тепер програму ЄС та Уряду масштабують для юридичних осіб», — сказано в повідомленні.
Хто може скористатися послугою:
- освітні заклади;
- лікарні.
Як подати заяву про обмін ламп:
- авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юрособи;
- перейти в розділ — Послуги — Обмін лампочок;
- вказати площу установи та вибрати кількість ламп у межах ліміту;
- зазначити адресу організації;
- підписати запит КЕПом юрособи.
«І все! Отримати лампи зможете у відділенні Укрпошти», — додають у Мінцифри.
Довідка Finance.ua:
- програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня;
- з початку старту програми вже майже 3,5 млн жителів країни обміняли у відділеннях Укрпошти 16,5 млн ламп;
- рекордсменом з обміну старих жарівок стала Київщина, адже в домівках мешканців столиці та навколишніх міст вже сяє більше 2 млн світлодіодів.
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