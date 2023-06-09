Школам і лікарням дозволили міняти старі лампи на LED у "Дії" — Finance.ua

Школам і лікарням дозволили міняти старі лампи на LED у "Дії" Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

Школам і лікарням дозволили міняти старі лампи на LED у "Дії"

На порталі Дія з’явилась можливість обміну старих ламп на LED для закладів освіти та лікарень.

Про це повідомляє Мінцифра на своїй сторінці у Telegram.

«Українці вже обміняли мільйони ламп розжарювання на енергоощадні та допомогли знизити навантаження на енергосистему. Тепер програму ЄС та Уряду масштабують для юридичних осіб», — сказано в повідомленні.

Хто може скористатися послугою:

освітні заклади;

лікарні.

Як подати заяву про обмін ламп:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юрособи;

перейти в розділ — Послуги — Обмін лампочок;

вказати площу установи та вибрати кількість ламп у межах ліміту;

зазначити адресу організації;

підписати запит КЕПом юрособи.

«І все! Отримати лампи зможете у відділенні Укрпошти», — додають у Мінцифри.

Довідка Finance.ua:

програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня;

з початку старту програми вже майже 3,5 млн жителів країни обміняли у відділеннях Укрпошти 16,5 млн ламп;

рекордсменом з обміну старих жарівок стала Київщина, адже в домівках мешканців столиці та навколишніх міст вже сяє більше 2 млн світлодіодів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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