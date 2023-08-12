Як не платити за світло, якщо у квартирі ніхто не живе: інструкція — Finance.ua

Як не платити за світло, якщо у квартирі ніхто не живе: інструкція Сьогодні 08:18 — Особисті фінанси

Українцям необхідно дотримуватись кількох рекомендацій у разі, якщо платіжки за світло продовжують приходити навіть якщо у квартирі ніхто не проживає.

Про це повідомляє YASNO у Facebook

«У квартирі ніхто не живе, а платіжки досі приходять — що робити? Якщо у вас є автоматична система обліку електричної енергії АСКОЕ, то вам нічого не потрібно робити. Ваш оператор бачить, що електроенергію не споживають, тому нарахувань не буде. В іншому випадку вам нараховуватимуться середньодобові показання, бо оператор не знає, чи живе хтось у квартирі, чи показання просто не передають», — пише компанія.

Щоб уникнути нарахування:

Вимкніть всі електроприлади та щомісяця передавайте одні й ті ж самі останні зафіксовані показання лічильника.

Також можна звернутися до оператора й попросити тимчасово припинити електропостачання — потім його можна буде увімкнути повторно.

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