Федоров повідомив, скільки далекобійних дронів Україна у виготовить у 2024 році — Finance.ua
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Федоров повідомив, скільки далекобійних дронів Україна у виготовить у 2024 році

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В Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе. Обсяги виробництва такого озброєння зростають.
Про це в інтерв'ю Reuters заявив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Зростає категорія далеких безпілотників-камікадзе з дальністю польоту 300, 500, 700 та 1 000 кілометрів. Два роки тому такої категорії не існувало взагалі», — розповів міністр.
За його словами, нещодавня серія ударів по російських нафтових об'єктах відображає зусилля уряду у сприянні виробництву далекобійних безпілотників. Минулого року в рамках ініціативи BRAVE1 військовим технологічним стартапам було виділено близько 2,5 мільйонів доларів у вигляді грантів, а у 2024 році ця сума збільшиться вдесятеро.
При цьому переважна більшість виробників є приватними. Як зазначив Федоров, лише одна з 10 компаній, чиї безпілотники можуть долітати до Москви та Санкт-Петербурга, є державною.
Федоров підкреслив, що погоджується з оцінкою начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про те, що Київ досяг «певного паритету» з Москвою у виробництві безпілотників далекого радіусу дії.
«Нам потрібно діяти антибюрократичним способом. У цьому суть прориву у війні технологій. Ми збираємося й надалі робити ставку на це, працювати у цьому напрямку. Тому що технології справді можуть нас врятувати», — сказав він.
За матеріалами:
РБК-Україна
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