Виробництво дронів і РЕБ: Шмигаль назвав кроки, які вже зробила Україна — Finance.ua

Виробництво дронів і РЕБ: Шмигаль назвав кроки, які вже зробила Україна Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Виробництво дронів і РЕБ: Шмигаль назвав кроки, які вже зробила Україна

Україна масштабувала виробництво дронів у сто разів завдяки ефективному законодавчому регулюванню — вже ухвалено 20 законів та підзаконних актів.

Про це прем‘єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду.

Шмигаль зазначив, що мета України — зростання українського оборонно-промислового комплексу на базі інноваційності й технологічності. На його переконання, сучасна зброя, яка вражає ворога, — це ключ до майбутньої перемоги.

Читайте також Федоров повідомив, скільки далекобійних дронів Україна у виготовить у 2024 році

«Насамперед ідеться про розробки кластеру Defence Tech, про масштабування виробництва дронів різних категорій, РЕБ та інших потрібних фронту засобів.

Держава здійснила справжню революцію в регулюванні створення безпілотників. Ухвалили 20 законів та підзаконних актів, і завдяки цьому масштабували виробництво у сто разів. Прибрана бюрократія, є реальна конкуренція близько двохсот приватних компаній у сфері БпЛА", — підкреслив прем‘єр-міністр.

Читайте також Спроможності України з виробництва дронів зросли у 100 разів з початку вторгнення

Він поінформував, що в цьогорічному державному бюджеті передбачено 40 мільярдів гривень на закупівлю дронів. «І це ще не межа», — зауважив Шмигаль.

Очільник українського уряду наголосив, що новітні розробки вже змінюють хід війни.

«Морські дрони паралізували ворожий флот на Чорному морі та гарантували безпеку водного логістичного коридору. Ударні дрони лише за пів року вразили понад 14 тисяч цілей: російську техніку, ППО, РЕБ та укріплення», — додав він.

У цьому контексті прем'єр-міністр нагадав, що 6 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом доручив створити Сили безпілотних систем як окремий рід українських військ.

«Таким чином потенціал дронів у взаємодії з іншими родами військ буде використаний максимально», — резюмував Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.