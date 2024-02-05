Спроможності України з виробництва дронів зросли у 100 разів з початку вторгнення — Finance.ua

Спроможності України з виробництва дронів зросли у 100 разів з початку вторгнення Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Спроможності України з виробництва дронів зросли у 100 разів з початку вторгнення

Сьогодні держава може контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7.

Про це розповіли в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації в коментарях ЕП.

Зараз в Україні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Притік грошей у галузь та спрощення правил дозволили їм збільшити загальні вітчизняні потужності з виробництва безпілотників у 100 разів, порівняно з початком великого вторгнення росії.

У Мінцифри уточнили, що мова йде саме про спроможності вітчизняних виробників. Тобто це потужності, які теоретично можуть бути законтрактовані державою, фондами або іншими замовниками.

Щодо фактичного виробництва безпілотників, то з 2022-го року воно зросло «в десятки разів». Підрахунки робили в одиницях випущених БПЛА, тобто з урахуванням великої кількості дешевих FPV-дронів, яких раніше не виробляли.

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«З червня 2023-го по січень 2024-го безпілотники, закуплені „Армією дронів“, вразили 14 тисяч цілей. Це танки, БТРи, опорні пункти тощо. Були випадки, коли за одну ніч вразили 80 одиниць техніки», — розповідають у Мінцифри. У відомстві додали, що враховують лише ті операції, щодо яких військові надали відеопідтвердження.

У рамках «Армії дронів» держава навчила 20 тис. операторів БПЛА й залучила до цього 33 школи-партнери.

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Мінцифри звітує, що за півтора року влада ухвалила близько 20 законів та нормативно-правових актів, що спрощують виробництво БПЛА. Зокрема спрощення допуску до експлуатації, експортного контролю, скасування ПДВ та мита на компоненти, підвищення прибутковості виробників до 25%, лібералізація на ринку боєприпасів тощо.

Для збільшення фінансування закупівель цього року фонд United24 уже видав десяткам бригад по 10 млн грн для самостійної закупівлі безпілотників на ринку.

Економічна Правда За матеріалами:

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