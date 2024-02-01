Україна цього року планує виробити «сотні тисяч» дронів різних типів — Finance.ua

Україна цього року планує виробити «сотні тисяч» дронів різних типів Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Україна цього року планує виробити «сотні тисяч» дронів різних типів

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на «сотні тисяч» безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«Плани на 2024 рік — в рази збільшити кількість дронів на фронті. „Агенція оборонних закупівель“ вже зараз укладає довгострокові контракти», — заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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Він не уточнює цифру, але зазначає, що йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань.

«Це без FPV — розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить в повітрі, є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції», — сказав міністр оборони.

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Також він повідомив, що протягом 2023 року було суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА: 67 моделей українських БПЛА отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт.

Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Довідка Finance.ua:

в Україні з’явився стартап, що виробляє ШІ-дрони, стійкі до ворожих засобів РЕБ;

раніше віцепрем'єр, міністр цифрової інформації Михайло Федоров розповів про новий проєкт «Народний дрон», в рамках якого можна пройти інженерний курс, щоб створювати квадрокоптери просто у себе вдома;

наразі більш ніж 500 компаній працюють на вітчизняну оборонну промисловість.



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