В Україні понад 500 компаній працюють на оборонну промисловість — Finance.ua

В Україні понад 500 компаній працюють на оборонну промисловість
Наразі більш ніж 500 компаній працюють на вітчизняну оборонну промисловість.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.
«На сьогоднішній день вже більше 500 компаній працюють на вітчизняну оборонку. З них більшість, це 400 компаній — приватний сектор. Сотня — державний сектор. З державного сектору більшість — це підприємства „Укроборонпрому“, які нарощують своє виробництво так само, як і приватний сектор», — сказав Олександр Камишін.
Українська оборонна промисловість, за словами Олександра Камишіна, стає важливим вкладником в приріст економіки. Наприклад з минулого року з 5% приросту економіки 1,5% це те, що дала українська «оборонка».
10 січня повідомлялося, що акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» розпочинає партнерство з чотирма іноземними компаніями, які займаються інноваційними розробками та виробництвом у військовій сфері.
Нагадаємо, лідер України Володимир Зеленський на своїй пресконференції зробив амбітну заяву: держава у 2024 році виготовить мільйон дронів для армії.
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підтвердив у Telegram, що йдеться про понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад тисячу дронів з дальністю за 1000 км.
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