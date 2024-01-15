В Україні понад 500 компаній працюють на оборонну промисловість — Finance.ua

В Україні понад 500 компаній працюють на оборонну промисловість Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

В Україні понад 500 компаній працюють на оборонну промисловість

Наразі більш ніж 500 компаній працюють на вітчизняну оборонну промисловість.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі телемарафону.

«На сьогоднішній день вже більше 500 компаній працюють на вітчизняну оборонку. З них більшість, це 400 компаній — приватний сектор. Сотня — державний сектор. З державного сектору більшість — це підприємства „Укроборонпрому“, які нарощують своє виробництво так само, як і приватний сектор», — сказав Олександр Камишін.

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Українська оборонна промисловість, за словами Олександра Камишіна, стає важливим вкладником в приріст економіки. Наприклад з минулого року з 5% приросту економіки 1,5% це те, що дала українська «оборонка».

10 січня повідомлялося, що акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» розпочинає партнерство з чотирма іноземними компаніями, які займаються інноваційними розробками та виробництвом у військовій сфері.

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Нагадаємо, лідер України Володимир Зеленський на своїй пресконференції зробив амбітну заяву : держава у 2024 році виготовить мільйон дронів для армії.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підтвердив у Telegram, що йдеться про понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад тисячу дронів з дальністю за 1000 км.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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