В Україні з’явився стартап, що виробляє ШІ-дрони, стійкі до ворожих засобів РЕБ — Finance.ua

В Україні з’явився стартап, що виробляє ШІ-дрони, стійкі до ворожих засобів РЕБ Сьогодні 14:27 — Фондовий ринок

В Україні з’явився стартап, що виробляє ШІ-дрони, стійкі до ворожих засобів РЕБ

Команда українського стартапу Buntar Aerospace розробила розвідувальний безпілотник Buntar 1, який є стійким до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Проєкт заснував військовий та кофаундер фінтех-сервісу Finmap Іван Каунов.

Характеристики

Дрон може передавати картинку в режимі реального часу та залітати на відстань до 80 км у тил ворога. Він також оснащений спеціальним програмним забезпеченням, яке допомагає операторам швидше та безпечніше спланувати місію, тим самим, продовживши строк експлуатації одного безпілотника.

За словами Каунова, команда проаналізувала сотні кейсів того, як на полі бою втрачаються дрони, і перетворила ці дані на алгоритми для ШІ. Як результат, тепер софт автоматизує до 90% роботи оператора під час підготовки до місії. Він аналізує стан дрона, погоду, карту висот, свіжу інформацію про ППО, РЕБ та на базі цих даних підказує оператору, як побудувати місію більш безпечно.

«Зазвичай, оператор може витратити близько 1,5 годин на планування місії. Ми цей час скоротили буквально до 10 хвилин,» — розповів військовий.

Таким чином, борт виробництва Buntar Aerospace може здійснювати в 10 разів більше польотів, а коштує так само, як інші безпілотники.

Наразі інвестори вже підтримали стартап сотнями тисяч доларів. Також зараз Buntar Aerospace збирає 7,5 млн грн на виробництво трьох дронів та наземної станції керування. Ці безпілотники згодом передадуть спецпідрозділу Сил спеціальних операцій.

Після успішного використання в бою, стартап має надію отримати державне замовлення.

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