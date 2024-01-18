Данілов заявив, що Україна входить до трійки лідерів світу з виробництва дронів — Finance.ua

Данілов заявив, що Україна входить до трійки лідерів світу з виробництва дронів Сьогодні 21:30 — Казна та Політика

Данілов заявив, що Україна входить до трійки лідерів світу з виробництва дронів, Фото: stopcor.org

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна серед трійки лідерів у світі у виробництві безпілотників. Водночас західні партнери звертаються до українських виробників щодо співпраці.

Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону

«Те, що стосується БпЛА. Україна перебуває точно в першій трійці держав світу, які виробляють ці засоби, та виробляє вже настільки сучасні, що нині наші партнери звертаються до нас», — сказав він.

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Данілов зазначив, що партнери вивчають ту техніку, яку створюють українські приватні компанії, бо саме вони дуже швидко перелаштовуються на військові рейки та виробляють дрони для ЗСУ.

«Велику кількість постачань, які йдуть до Міністерства оборони, роблять саме приватні компанії», — наголосив Секретар РНБО.

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Крім того, першою країною, що дала «зелене світло» спільній роботі у військово-промисловому комплексі, стала Британія.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на своїй пресконференції зробив амбітну заяву: держава у 2024 році виготовить мільйон дронів для армії. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підтвердив , що йдеться про понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад тисячу дронів з дальністю за 1000 км.

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«Окрім FPV-дронів, ми вже спроможні виробити в наступному році більше 10 тис. ударних дронів середньої дальності (сотні км), та 1000+ дронів з дальністю за 1000 км», — наголосив Камишін.

Також Камишін заявляв , що наразі більш ніж 500 компаній працюють на вітчизняну оборонну промисловість.

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