Київ виділить 500 млн грн на закупівлю дронів для армії — Finance.ua
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Київ виділить 500 млн грн на закупівлю дронів для армії

Казна та Політика
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Київ виділить 500 млн грн на закупівлю дронів для армії
Київ виділить 500 млн грн на закупівлю дронів для армії, Фото: kyivcity.gov.ua
Київрада виділяє 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів для військових.
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради 18 січня.
«Сьогодні ми маємо ухвалити рішення та внести зміни до програми „Захисник Києва“, щоб виділити через неї наразі 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів. Їх ми передамо військовим підрозділам. Нагадаю, за різними програмами та джерелами столичного бюджету минулого року ми віднайшли на допомогу силам безпеки та оборони майже 7 мільярдів гривень. Тобто 10 відсотків кошторису — найбільше серед усіх міст України. Із цих 7 мільярдів майже 1 мільярд пішов на закупівлю військовими дронів різних типів. А також місто виділило кошти та закупило, за зверненням військових, засоби радіоелектронної боротьби», — заявив Кличко.
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Мер Києва нагадав, що також столиця виплачувала матеріальну допомогу киянам-захисникам та їхнім сім'ям. Виділяла кошти на придбання квартир для Захисників і їхніх родин.
Кличко підкреслив, що і цього року столична влада продовжить це робити, незважаючи на те, що у Києва забрали «військовий» ПДФО. При тому, що столиця і так сплачує 60 відсотків ПДФО до держбюджету.
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«У таких умовах, ухвалюючи бюджет столиці на цей рік, на допомогу Збройним Силам ми попередньо передбачили 1,2 мільярда гривень. Але ми продовжимо, як і минулого року, шукати можливості, щоб додавати більше коштів. Спрямовувати їх і з інших статей, аби максимально допомагати нашим Захисникам. Тому по факту коштів на допомогу військовим виділимо в рази більше», — наголосив Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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