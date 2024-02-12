Міст Патона розвалиться, якщо повністю відновити рух, — експерт Сьогодні 21:31 — Казна та Політика

Частина київських мостів знаходиться в аварійному стані. В зв’язку з цим частково обмежили рух мостом Патона, якщо його повністю відновити, то міст розвалиться.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в інтерв'ю «Каштан News»

«Ми знаємо, в якому стані мости… Міст Патона. Чому звузили міст Патона? Тому що він не витримує такого автонавантаження. Якщо додати одну смугу, то він розвалиться до бісової матері. В трішки кращому, але приблизно такому ж стані міст Метро», — зауважив експерт.

За його словами, Південний міст щороку закривають на ремонт, зараз взагалі закрили ніби через війну. Попенко каже, що це неправда, його закрили тому, що він вже вкрай в аварійному стані.

«З мостами та інфраструктурою потрібно щось робити… Коли всі люди будуть знати правду, коли кожен виборець буде знати правду про стан технічної інфраструктури… Ця інформація, до речі, повинна бути розміщена на сайті органів місцевого самоврядування, і кожна людина може зайти і глянути, що за каденцію конкретного мера, депутата було зроблено з критичною інфраструктурою», — додав експерт.

Ситуація з мостами

Архітектор, активіст і голова КМЦ «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» Анатолій Фролов заявляв, що в Києві існують проблеми з мостом Метро і мостом Патона, які зараз перебувають в аварійному стані.

1 лютого стало відомо, що в Києві мости через Дніпро Метро і Патона офіційно визнані недієздатними. Тоді повідомлялося, що в разі виникнення аварійної ситуації на мосту Метро йтиметься про фактичне будівництво нового мосту або відновлення існуючого.

УНІАН За матеріалами:

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