На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями) — Finance.ua
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На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)

Нерухомість
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На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)
На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)
Як повідомляють в Державному комітеті статистики, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.
Про це повідомляє Держстат.

Де найбільше

Перше місце — Закарпатська область, де оренда трохи впала — на 6,7% до 11 873 гривень.
Друге місце — Львівська область, вартість оренди з початку року тут зросла на 0,4% до 11 838 гривень.
Третє місце — Рівненська область, де оренда підскочила на 35,4% до 9 744 гривень.

Столиця

У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8 989 гривень. Столиця опустилася на четверте місце за вартістю.
На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)

Найнижчі ціни

У Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 286 гривень) та Миколаївській (3 485 гривень) областях.
Нагадаємо, в Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання. подібний інструмент закладають у законопроєкт про основні засади житлової політики, який днями презентували громадськості.
Принцип доступної, тобто соціальної, оренди базується на тому, що орендодавцем виступають громади.

Продажі

Станом на березень 2024 року в Україні працює 76% відділів продажу первинної нерухомості. За місяць по всій Україні в експлуатацію введено сім новобудов на девʼять секцій. Протягом цього року по Україні 31 готова новобудова на 53 секції, із них по Києву — 5 будинків на 7 секцій.
У Київській області 45% готових новобудов і це найбільша кількість серед усіх областей. Станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складає 53 737 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).

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Що не так з іпотекою в Україні

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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