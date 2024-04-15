На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями) — Finance.ua

На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями) Сьогодні 10:02 — Нерухомість

На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)

Як повідомляють в Державному комітеті статистики, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.

Про це повідомляє Держстат

Де найбільше

Перше місце — Закарпатська область, де оренда трохи впала — на 6,7% до 11 873 гривень.

Друге місце — Львівська область, вартість оренди з початку року тут зросла на 0,4% до 11 838 гривень.

Третє місце — Рівненська область, де оренда підскочила на 35,4% до 9 744 гривень.

Столиця

У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8 989 гривень. Столиця опустилася на четверте місце за вартістю.

Найнижчі ціни

У Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 286 гривень) та Миколаївській (3 485 гривень) областях.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання. подібний інструмент закладають у законопроєкт про основні засади житлової політики, який днями презентували громадськості.

Принцип доступної, тобто соціальної, оренди базується на тому, що орендодавцем виступають громади.

Продажі

Станом на березень 2024 року в Україні працює 76% відділів продажу первинної нерухомості. За місяць по всій Україні в експлуатацію введено сім новобудов на девʼять секцій. Протягом цього року по Україні 31 готова новобудова на 53 секції, із них по Києву — 5 будинків на 7 секцій.

У Київській області 45% готових новобудов і це найбільша кількість серед усіх областей. Станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складає 53 737 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).

Довідка Finance.ua:

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