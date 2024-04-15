На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями) — Finance.ua

На скільки подорожчала оренда квартир (інфографіка за областями)
Як повідомляють в Державному комітеті статистики, з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6 851 грн.
Про це повідомляє Держстат.
Де найбільше
Перше місце — Закарпатська область, де оренда трохи впала — на 6,7% до 11 873 гривень.
Друге місце — Львівська область, вартість оренди з початку року тут зросла на 0,4% до 11 838 гривень.
Третє місце — Рівненська область, де оренда підскочила на 35,4% до 9 744 гривень.
Столиця
У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8 989 гривень. Столиця опустилася на четверте місце за вартістю.
Найнижчі ціни
У Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 286 гривень) та Миколаївській (3 485 гривень) областях.
Нагадаємо, в Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання. подібний інструмент закладають у законопроєкт про основні засади житлової політики, який днями презентували громадськості.
Принцип доступної, тобто соціальної, оренди базується на тому, що орендодавцем виступають громади.
Продажі
Станом на березень 2024 року в Україні працює 76% відділів продажу первинної нерухомості. За місяць по всій Україні в експлуатацію введено сім новобудов на девʼять секцій. Протягом цього року по Україні 31 готова новобудова на 53 секції, із них по Києву — 5 будинків на 7 секцій.
У Київській області 45% готових новобудов і це найбільша кількість серед усіх областей. Станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складає 53 737 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат).
Довідка Finance.ua:
- Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві. ЛУН порахував різницю в ціні на квартири з ремонтом і без в Києві.
- З чого будуватимуть українські забудовники після початку дії в Україні Регламенту ЄС № 305: що це змінить.
Що не так з іпотекою в Україні
Поділитися новиною