Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка) — Finance.ua

Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка) Сьогодні 14:02 — Нерухомість

Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)

ЛУН порахував різницю в ціні на квартири з ремонтом і без в Києві.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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ЛУН розробив штучний інтелект, що дозволяє серед усіх оголошень на ринку розпізнавати по фотографіях в оголошенні квартири з ремонтом та без — і фільтрувати їх. Тобто, обираючи квартиру, тепер можна виставити окремий фільтр «без ремонту» і дивитись тільки такі оголошення.

З ремонтом — це переважно вторинка, без ремонту — це в більшості щойно введені в експлуатацію квартири в новобудовах, що продаються від власників.

Статистика по районах у Києві

В Деснянському районі квартири з ремонтом дорожчі. Так, однокімнатна квартира з ремонтом обійдеться в 43 тис. дол., а без ремонту — 39,3 тис. дол.

А ось в Шевченківському районі Києва медіана вартості однокімнатної квартири з ремонтом 74 500 $, а без ремонту 82 000 $.

Така неочевидна різниця в ціні в першу чергу повʼязана з тим, шо з ремонтом це переважно старий житловий фонд центрального району міста, а без ремонту — щойно введені в експлуатацію новобудови.

Середні ціни в Дніпровському та Подільському районах. Однокімнатна квартира з ремонтом в Дніпровському районі обійдеться в 65 тис. дол., а в Подільському — 75 тис. дол. Без ремонту — 59,8 тис. дол. та 57.3 тис. дол. відповідно.

Джерело: ЛУН

Нагадаємо, за даними Dim. Ria, станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складає 53 737 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо аналізувати вартість за м² протягом року, то найбільше зросла ціна у Житомирській області - 32%.

За даними Держстату, загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками 2023 року скоротилася на 37% порівняно з 2022 роком — до 4,2 млн кв. м. У Києві 2023 року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 66% до 2022 року — до 299,4 тис. кв. м, у Київській області - на 67%, до 616,1 тис. кв. м.

При пошуках бюджетної нерухомості в Києві треба розуміти , що на ціну нерухомості впливають такі фактори як локація (район), інфраструктура поблизу будинку, транспортна розвʼязка, близькість метро, наявність чи відсутність ремонту та навіть документи, каже рієлтор.

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