Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка) — Finance.ua
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Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)

Нерухомість
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Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)
Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)
ЛУН порахував різницю в ціні на квартири з ремонтом і без в Києві.
Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий сервіс від ЛУН

ЛУН розробив штучний інтелект, що дозволяє серед усіх оголошень на ринку розпізнавати по фотографіях в оголошенні квартири з ремонтом та без — і фільтрувати їх. Тобто, обираючи квартиру, тепер можна виставити окремий фільтр «без ремонту» і дивитись тільки такі оголошення.
З ремонтом — це переважно вторинка, без ремонту — це в більшості щойно введені в експлуатацію квартири в новобудовах, що продаються від власників.

Статистика по районах у Києві

В Деснянському районі квартири з ремонтом дорожчі. Так, однокімнатна квартира з ремонтом обійдеться в 43 тис. дол., а без ремонту — 39,3 тис. дол.
А ось в Шевченківському районі Києва медіана вартості однокімнатної квартири з ремонтом 74 500 $, а без ремонту 82 000 $.
Така неочевидна різниця в ціні в першу чергу повʼязана з тим, шо з ремонтом це переважно старий житловий фонд центрального району міста, а без ремонту — щойно введені в експлуатацію новобудови.
Середні ціни в Дніпровському та Подільському районах. Однокімнатна квартира з ремонтом в Дніпровському районі обійдеться в 65 тис. дол., а в Подільському — 75 тис. дол. Без ремонту — 59,8 тис. дол. та 57.3 тис. дол. відповідно.
Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)
Як відрізняються ціни на квартири з ремонтом і без у Києві (інфографіка)
Джерело: ЛУН
Нагадаємо, за даними Dim. Ria, станом на березень 2024 року найвища середня вартість за м² у столиці і складає 53 737 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо аналізувати вартість за м² протягом року, то найбільше зросла ціна у Житомирській області - 32%.
За даними Держстату, загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками 2023 року скоротилася на 37% порівняно з 2022 роком — до 4,2 млн кв. м. У Києві 2023 року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 66% до 2022 року — до 299,4 тис. кв. м, у Київській області - на 67%, до 616,1 тис. кв. м.
При пошуках бюджетної нерухомості в Києві треба розуміти, що на ціну нерухомості впливають такі фактори як локація (район), інфраструктура поблизу будинку, транспортна розвʼязка, близькість метро, наявність чи відсутність ремонту та навіть документи, каже рієлтор.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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