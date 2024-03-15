В Україні почали будувати менше житла: лідери за регіонами — Finance.ua

В Україні почали будувати менше житла: лідери за регіонами Сьогодні 11:02 — Нерухомість

В Україні почали будувати менше житла: лідери за регіонами

Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками 2023 року скоротилася на 37% порівняно з 2022 роком — до 4,2 млн кв. м.

Про це повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, у січні-грудні 2023 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків знизилася на 38,2% до попереднього року — до 4 млн 33,6 тис. кв. м, тоді як одноквартирних зросла на 26,5%, до 164,5 тис. кв. м. Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках зменшилася в 1,8 раза і становила 46,2 тис. кв. м.

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У Києві 2023 року загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 66% до 2022 року — до 299,4 тис. кв. м, у Київській області - на 67%, до 616,1 тис. кв. м.

У Львівській області обсяг нового будівництва скоротився на 14% до попереднього року — до 870,3 тис. кв. м, Хмельницькій — на 5,3%, до 313,1 тис. кв. м.

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Водночас в Івано-Франківській області обсяг нового будівництва у 2023 році становив 469 тис. кв. м, що у 2,3 раза перевищує показник попереднього року. Приріст обсягів також зафіксовано в Чернівецькій області — плюс 275,4%, до 225,4 тис. кв. м, Закарпатській — плюс 79,3%, до 256 тис. кв. м, Вінницькій — плюс 77,4%, до 230,6 тис. кв. м.

В інших областях України обсяг нового будівництва торік показав падіння до попереднього і становив менше ніж 200 тис кв. м.

Довідка Finance.ua:

за даними ЛУН, ціни на вторинці в Україні зросли за останні пів року в середньому на 8%. Ціни на первинці залишаються майже незмінними;

за даними OLX, оренда однокімнатної квартири в новобудовах у Львові є найбільш дорогою серед інших міст України.

Економічна Правда За матеріалами:

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