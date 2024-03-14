Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в Україні — дослідження ЛУН (інфографіка) — Finance.ua
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Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в Україні — дослідження ЛУН (інфографіка)

Нерухомість
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Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в Україні — дослідження ЛУН (інфографіка)
Як за пів року зросли ціни на первинці та вторинці в Україні — дослідження ЛУН (інфографіка)
Ціни на вторинці в Україні зросли за останні пів року в середньому на 8%. Ціни на первинці залишаються майже незмінними.
Про це свідчать результати дослідження ЛУН.

Вторинний ринок

За останні 6 місяців вартість вторинки відчутно зросла.
Медіана однокімнатної квартири в лютому у Львові становить 60 000 $, що на 7% більше, ніж пів року тому, двокімнатної 91 100 $ (+12% за пів року) трикімнатної 110 900 $ (+6% за пів року).
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
В Києві також трохи підросла, в лютому медіана вартості однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 68 000 $, двокімнатної — 85 000 $. Медіана реальної вартості проданих квартир становить 55 000 $ для однокімнатної та 75 000 $ для двокімнатної.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
В Одесі ціни на вторинку теж виросли. Медіана однокімнатної — 40 000 $ (+11% за останні пів року), двокімнатної — 58 300 $ (+5% за останні пів року), трикімнатної — 80 000 $ (+6% за останні пів року).
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
В Дніпрі схожа ситуація:
  • 1-кімнатні — 38 000 $ (+10% за пів року);
  • 2-кімнатні — 52 300 $ (+8% за пів року);
  • 3-кімнатні — 71 000 $ (9% за пів року).
Харків єдиний серед міст мільйонників, де вторинка стала дешевша:
  • 1-кімнатні — 24 500 $ (-2% за пів року);
  • 2-кімнатні — 37 500 $ (-7% за пів року);
  • 3-кімнатні — 49 900 $ (-5% за пів року).

Первинний ринок

В Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові ціни залишаються майже незмінними.
Згідно даними, у березні 2024 року середня вартість квадратного метра в новобудові столиці становить 49,4 тис. грн. Торік перебувала на позначці 48 тис. грн.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
Ціни по районах:
  • Печерський — 85,9 тис. грн;
  • Подільський — 59,8 тис. грн;
  • Голосіївський — 50,9 тис. грн;
  • Шевченківський — 60,6 тис. грн;
  • Оболонський — 49,7 тис. грн;
  • Святошинський — 45,9 тис. грн;
  • Дніпровський — 42,7 тис. грн;
  • Солом’янський — 41,4 тис. грн;
  • Деснянський — 38,4 тис. грн;
  • Дарницький — 41 тис. грн.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
Проте відчутний розвиток і планомірний ріст спостерігається в Івано-Франківську. За останній рік вартість квадратного метра від забудовника виросла на понад 5 000 грн. Наразі в обласному центрі в продажу 155 житлових черг в 55 житлових комплекси, а будується 119 черг, що майже стільки ж, скільки в Одесі та Харкові разом взятими.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН

Очікування інвесторів у нерухомість

Опитування інвесторів у нерухомість свідчить про очікування зростання вартості квартир у найближчий рік в Києві (51% проголосували за ріст, 18% за зниження вартості, 31% за відсутність відчутних змін).

Довідка Finance.ua:

  • за даними Dim. Ria, станом на кінець лютого найвища середня вартість за м² у столиці складає 51 955 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо аналізувати зимовий період, то ціна зросла на 2%;
  • протягом зими 2024 року пропозиція продажу житла по областях зростала. Лише у Києві та Київській області помітне падіння кількості оголошень на 41% та 57%. Загалом за рік на вторинному ринку збільшилася пропозиція в усіх регіонах;
  • все більше українських біженців задумуються над тим, аби придбати квартиру в одній з європейських столиць. Найдорожча нерухомість — у Парижі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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