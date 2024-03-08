Нерухомість у Києві та країнах ЄС — де найвигідніше за ціною житло — Finance.ua
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Нерухомість у Києві та країнах ЄС — де найвигідніше за ціною житло

Нерухомість
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Нерухомість у Києві та країнах ЄС — де найвигідніше за ціною житло
Нерухомість у Києві та країнах ЄС — де найвигідніше за ціною житло
Все більше українських біженців задумуються над тим, аби придбати квартиру в одній з європейських столиць. Найдорожча нерухомість — у Парижі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на NV.
Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта зауважив, що більшість людей планують повернутися в Україну. Водночас нерухомість у ЄС планують здавати або тримати на випадок ускладнення ситуації.

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Найчастіше українці інвестують у нерухомість на території Польщі, Чехії та Німеччини. Однак ціни на житло там суттєво відрізняються від українських.

Скільки коштує нерухомість у містах ЄС

  • Париж — 14 622 євро за метр квадратний;
  • Лондон — 9 163;
  • Амстердам — 7 775;
  • Осло — 7 548;
  • Берлін — 7 300;
  • Копенгаген — 6 504;
  • Відень — 6 282;
  • Лісабон — 5 239;
  • Брюссель — 5 138;
  • Мадрид — 5 069;
  • Прага — 4 942;
  • Дублін — 4 628;
  • Мілан — 4 122;
  • Таллінн — 4 038;
  • Братислава — 3 965;
  • Вільнюс — 3 633;
  • Любляна — 3 359;
  • Афіни — 2 972;
  • Будапешт — 2 862;
  • Варшава — 2 682;
  • Загреб — 2 579;
  • Бухарест — 1 693;
  • Київ — 1 315.
За словами експерта, попри війну багато громадян України мають намір купити нерухомість у країнах Європи, щоб мати безпечне місце. Хтось шукає теплий клімат, хтось обирає варіанти для інвестування в нерухомість та жити на ренту від оренди квартир.

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Однак, не у всіх країнах житло «по кишені» українцям. Квартири у Києві, ціни на які вважаються найвищими серед усіх міст України, порівняно з європейськими — доволі лояльні, зазначає президент Асоціації фахівців з нерухомості.
Нагадаємо, за даними Євростату, у третьому кварталі 2022 року ціни на житло в країнах ЄС без урахування інфляції в середньому зросли на 0,9% у квартальному та на 7,4% у річному обчисленні. Серед держав-членів ЄС більшість продемонстрували річне зростання цін на житло у третьому кварталі 2022 року більш ніж на 10%. Найвище зростання було зафіксовано: в Естонії (+24,2%), Угорщині (+21,0%), Литві (+19,3%).
За матеріалами:
Телеканал 24
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