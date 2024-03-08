Нерухомість у Києві та країнах ЄС — де найвигідніше за ціною житло
Все більше українських біженців задумуються над тим, аби придбати квартиру в одній з європейських столиць. Найдорожча нерухомість — у Парижі.
Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта зауважив, що більшість людей планують повернутися в Україну. Водночас нерухомість у ЄС планують здавати або тримати на випадок ускладнення ситуації.
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Найчастіше українці інвестують у нерухомість на території Польщі, Чехії та Німеччини. Однак ціни на житло там суттєво відрізняються від українських.
Скільки коштує нерухомість у містах ЄС
- Париж — 14 622 євро за метр квадратний;
- Лондон — 9 163;
- Амстердам — 7 775;
- Осло — 7 548;
- Берлін — 7 300;
- Копенгаген — 6 504;
- Відень — 6 282;
- Лісабон — 5 239;
- Брюссель — 5 138;
- Мадрид — 5 069;
- Прага — 4 942;
- Дублін — 4 628;
- Мілан — 4 122;
- Таллінн — 4 038;
- Братислава — 3 965;
- Вільнюс — 3 633;
- Любляна — 3 359;
- Афіни — 2 972;
- Будапешт — 2 862;
- Варшава — 2 682;
- Загреб — 2 579;
- Бухарест — 1 693;
- Київ — 1 315.
За словами експерта, попри війну багато громадян України мають намір купити нерухомість у країнах Європи, щоб мати безпечне місце. Хтось шукає теплий клімат, хтось обирає варіанти для інвестування в нерухомість та жити на ренту від оренди квартир.
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Однак, не у всіх країнах житло «по кишені» українцям. Квартири у Києві, ціни на які вважаються найвищими серед усіх міст України, порівняно з європейськими — доволі лояльні, зазначає президент Асоціації фахівців з нерухомості.
Нагадаємо, за даними Євростату, у третьому кварталі 2022 року ціни на житло в країнах ЄС без урахування інфляції в середньому зросли на 0,9% у квартальному та на 7,4% у річному обчисленні. Серед держав-членів ЄС більшість продемонстрували річне зростання цін на житло у третьому кварталі 2022 року більш ніж на 10%. Найвище зростання було зафіксовано: в Естонії (+24,2%), Угорщині (+21,0%), Литві (+19,3%).
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