Нерухомість у Києві та країнах ЄС — де найвигідніше за ціною житло Сьогодні 21:11 — Нерухомість

Нерухомість у Києві та країнах ЄС — де найвигідніше за ціною житло

Все більше українських біженців задумуються над тим, аби придбати квартиру в одній з європейських столиць. Найдорожча нерухомість — у Парижі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на NV

Президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта зауважив, що більшість людей планують повернутися в Україну. Водночас нерухомість у ЄС планують здавати або тримати на випадок ускладнення ситуації.

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Найчастіше українці інвестують у нерухомість на території Польщі, Чехії та Німеччини. Однак ціни на житло там суттєво відрізняються від українських.

Скільки коштує нерухомість у містах ЄС

Париж — 14 622 євро за метр квадратний;

Лондон — 9 163;

Амстердам — 7 775;

Осло — 7 548;

Берлін — 7 300;

Копенгаген — 6 504;

Відень — 6 282;

Лісабон — 5 239;

Брюссель — 5 138;

Мадрид — 5 069;

Прага — 4 942;

Дублін — 4 628;

Мілан — 4 122;

Таллінн — 4 038;

Братислава — 3 965;

Вільнюс — 3 633;

Любляна — 3 359;

Афіни — 2 972;

Будапешт — 2 862;

Варшава — 2 682;

Загреб — 2 579;

Бухарест — 1 693;

Київ — 1 315.

За словами експерта, попри війну багато громадян України мають намір купити нерухомість у країнах Європи, щоб мати безпечне місце. Хтось шукає теплий клімат, хтось обирає варіанти для інвестування в нерухомість та жити на ренту від оренди квартир.

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Однак, не у всіх країнах житло «по кишені» українцям. Квартири у Києві, ціни на які вважаються найвищими серед усіх міст України, порівняно з європейськими — доволі лояльні, зазначає президент Асоціації фахівців з нерухомості.

Нагадаємо, за даними Євростату, у третьому кварталі 2022 року ціни на житло в країнах ЄС без урахування інфляції в середньому зросли на 0,9% у квартальному та на 7,4% у річному обчисленні. Серед держав-членів ЄС більшість продемонстрували річне зростання цін на житло у третьому кварталі 2022 року більш ніж на 10%. Найвище зростання було зафіксовано: в Естонії (+24,2%), Угорщині (+21,0%), Литві (+19,3%).

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