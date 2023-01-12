Ціни на нерухомість в ЄС зростають: у яких країнах найстрімкіше подорожчання — Finance.ua

Ціни на нерухомість в ЄС зростають: у яких країнах найстрімкіше подорожчання Сьогодні 20:02 — Нерухомість

Ціни на нерухомість в ЄС зростають: у яких країнах найстрімкіше подорожчання

За даними Євростату , у третьому кварталі 2022 року ціни на житло в країнах ЄС без урахування інфляції в середньому зросли на 0,9% у квартальному та на 7,4% у річному обчисленні.

Як змінилися ціни на житло у третьому кварталі 2023 року

Серед держав-членів ЄС більшість продемонстрували річне зростання цін на житло у третьому кварталі 2022 року більш ніж на 10%. Найвище зростання було зафіксовано:

в Естонії (+24,2%),

Угорщині (+21,0%),

Литві (+19,3%).

Водночас здешевлення спостерігалося лише у Данії (-2,4%).

Порівняно з другим кварталом 2022 року вартість житла збільшилась у 20 країнах-членах ЄС. Найзначніший квартальний підйом зареєстрований на Кіпрі (+5,8%), Болгарії (+4,1%) та Австрії (+4,0%), а зниження спостерігалося в Данії (-3,8%), Швеції (- 3,1%), Фінляндії (-1,3%), Румунії (-1,2%), Італії (-1,0%) та Німеччині (-0,4%).

Як змінилися ціни за рік (до 3 кварталу 2022):

Естонія — зростання на 24,2%;

Угорщина — +21,0%;

Литва — +19,3%;

Чехія — +16,6%;

Болгарія — +15,6%;

Словенія — +15,4%;

Хорватія — +14,8%;

Словаччина — +14,6%;

Латвія — +13,7%;

Португалія — +13,1%;

Австрія — +12,8%;

Нідерланди — +12,2%;

Польща — +12,1%;

Ірландія — +11,9%;

Люксембург — +11,1%;

Іспанія — +7,6%;

Румунія — +7%;

Франція — +6,5%;

Мальта — +6,3%;

Бельгія — +5,4%;

Кіпр — +5,3%;

Німеччина — +4,9%;

Італія — +3%;

Фінляндія — +1,3%;

Швеція — +1,1%;

Данія — −2,4%.

Як змінилася орендна плата

З 2010 по 2022 рік орендна плата в ЄС зросла на 18,5%. Вартість продовжувала зростати усі 12 місяців минулого року, так, у третьому кварталі зафіксоване зростання на 2,1% проти другого кварталу та на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Найбільше зростання продемонстрували:

Естонія (+199%),

Угорщина (+174%),

Люксембург (+140%),

Литва (+137%),

Латвія (+134%),

Чехія (+133%),

Австрія (+ 133%).

Зниження спостерігалося:

в Греції (-22%),

в Італії (-9%),

на Кіпрі (-0,3%).

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