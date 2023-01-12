Ціни на нерухомість в ЄС зростають: у яких країнах найстрімкіше подорожчання — Finance.ua

Ціни на нерухомість в ЄС зростають: у яких країнах найстрімкіше подорожчання
За даними Євростату, у третьому кварталі 2022 року ціни на житло в країнах ЄС без урахування інфляції в середньому зросли на 0,9% у квартальному та на 7,4% у річному обчисленні.
Як змінилися ціни на житло у третьому кварталі 2023 року
Серед держав-членів ЄС більшість продемонстрували річне зростання цін на житло у третьому кварталі 2022 року більш ніж на 10%. Найвище зростання було зафіксовано:
- в Естонії (+24,2%),
- Угорщині (+21,0%),
- Литві (+19,3%).
Водночас здешевлення спостерігалося лише у Данії (-2,4%).
Порівняно з другим кварталом 2022 року вартість житла збільшилась у 20 країнах-членах ЄС. Найзначніший квартальний підйом зареєстрований на Кіпрі (+5,8%), Болгарії (+4,1%) та Австрії (+4,0%), а зниження спостерігалося в Данії (-3,8%), Швеції (- 3,1%), Фінляндії (-1,3%), Румунії (-1,2%), Італії (-1,0%) та Німеччині (-0,4%).
Як змінилися ціни за рік (до 3 кварталу 2022):
- Естонія — зростання на 24,2%;
- Угорщина — +21,0%;
- Литва — +19,3%;
- Чехія — +16,6%;
- Болгарія — +15,6%;
- Словенія — +15,4%;
- Хорватія — +14,8%;
- Словаччина — +14,6%;
- Латвія — +13,7%;
- Португалія — +13,1%;
- Австрія — +12,8%;
- Нідерланди — +12,2%;
- Польща — +12,1%;
- Ірландія — +11,9%;
- Люксембург — +11,1%;
- Іспанія — +7,6%;
- Румунія — +7%;
- Франція — +6,5%;
- Мальта — +6,3%;
- Бельгія — +5,4%;
- Кіпр — +5,3%;
- Німеччина — +4,9%;
- Італія — +3%;
- Фінляндія — +1,3%;
- Швеція — +1,1%;
- Данія — −2,4%.
Як змінилася орендна плата
З 2010 по 2022 рік орендна плата в ЄС зросла на 18,5%. Вартість продовжувала зростати усі 12 місяців минулого року, так, у третьому кварталі зафіксоване зростання на 2,1% проти другого кварталу та на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.
Найбільше зростання продемонстрували:
- Естонія (+199%),
- Угорщина (+174%),
- Люксембург (+140%),
- Литва (+137%),
- Латвія (+134%),
- Чехія (+133%),
- Австрія (+ 133%).
Зниження спостерігалося:
- в Греції (-22%),
- в Італії (-9%),
- на Кіпрі (-0,3%).
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