Ціни на нерухомість в ЄС зростають: у яких країнах найстрімкіше подорожчання — Finance.ua
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Ціни на нерухомість в ЄС зростають: у яких країнах найстрімкіше подорожчання

Нерухомість
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Ціни на нерухомість в ЄС зростають: у яких країнах найстрімкіше подорожчання
Ціни на нерухомість в ЄС зростають: у яких країнах найстрімкіше подорожчання
За даними Євростату, у третьому кварталі 2022 року ціни на житло в країнах ЄС без урахування інфляції в середньому зросли на 0,9% у квартальному та на 7,4% у річному обчисленні.

Як змінилися ціни на житло у третьому кварталі 2023 року

Серед держав-членів ЄС більшість продемонстрували річне зростання цін на житло у третьому кварталі 2022 року більш ніж на 10%. Найвище зростання було зафіксовано:
  • в Естонії (+24,2%),
  • Угорщині (+21,0%),
  • Литві (+19,3%).
Водночас здешевлення спостерігалося лише у Данії (-2,4%).
Порівняно з другим кварталом 2022 року вартість житла збільшилась у 20 країнах-членах ЄС. Найзначніший квартальний підйом зареєстрований на Кіпрі (+5,8%), Болгарії (+4,1%) та Австрії (+4,0%), а зниження спостерігалося в Данії (-3,8%), Швеції (- 3,1%), Фінляндії (-1,3%), Румунії (-1,2%), Італії (-1,0%) та Німеччині (-0,4%).
Як змінилися ціни за рік (до 3 кварталу 2022):
  • Естонія — зростання на 24,2%;
  • Угорщина — +21,0%;
  • Литва — +19,3%;
  • Чехія — +16,6%;
  • Болгарія — +15,6%;
  • Словенія — +15,4%;
  • Хорватія — +14,8%;
  • Словаччина — +14,6%;
  • Латвія — +13,7%;
  • Португалія — +13,1%;
  • Австрія — +12,8%;
  • Нідерланди — +12,2%;
  • Польща — +12,1%;
  • Ірландія — +11,9%;
  • Люксембург — +11,1%;
  • Іспанія — +7,6%;
  • Румунія — +7%;
  • Франція — +6,5%;
  • Мальта — +6,3%;
  • Бельгія — +5,4%;
  • Кіпр — +5,3%;
  • Німеччина — +4,9%;
  • Італія — +3%;
  • Фінляндія — +1,3%;
  • Швеція — +1,1%;
  • Данія — −2,4%.

Як змінилася орендна плата

З 2010 по 2022 рік орендна плата в ЄС зросла на 18,5%. Вартість продовжувала зростати усі 12 місяців минулого року, так, у третьому кварталі зафіксоване зростання на 2,1% проти другого кварталу та на 7,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.
Найбільше зростання продемонстрували:
  • Естонія (+199%),
  • Угорщина (+174%),
  • Люксембург (+140%),
  • Литва (+137%),
  • Латвія (+134%),
  • Чехія (+133%),
  • Австрія (+ 133%).
Зниження спостерігалося:
  • в Греції (-22%),
  • в Італії (-9%),
  • на Кіпрі (-0,3%).
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За матеріалами:
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