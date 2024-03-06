Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка) — Finance.ua
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Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка)

Нерухомість
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Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка)
Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості в лютому (інфографіка), Фото: freepik.com
Український маркетплейс Dim.Ria підсумував зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості та представив оновлений звіт власного аналітичного центру.

Новобудови

На первинному ринку станом на кінець лютого 2024 року в Україні працює 76% відділів продажів.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
Найвищий відсоток відділів продажу, що працюють, зафіксовано у Тернопільській області - 97%.
За пів року в Україні здали в експлуатацію 88 новобудов, які мають 162 секції. У Києві - 8 новобудов та 12 секцій, а в Київській області - 16 новобудов та 25 секцій. Також серед лідерів Львівська область, де в експлуатацію введено 16 новобудов на 33 секції. Дослідження показало, що в Одеській області 47% готових новобудов.
Ціни
Станом на кінець лютого найвища середня вартість за м² у столиці складає 51 955 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо аналізувати зимовий період, то ціна зросла на 2%.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
До грудня 2023 р. найбільш помітне зниження середньої ціни за м² у Полтавській області - на 7%.
Аналіз вартості житла у новобудові по районах Києва показує, що у лідерах за ціною Печерський та Шевченківський райони. Там середня вартість за м² складає, відповідно, 95 880 грн/м² та 62 952 грн/м². Мінімальна вартість у Деснянському районі - 19 200 грн/м².
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria

Вторинна нерухомість

Протягом зими 2024 року пропозиція продажу житла по областях зростала. Лише у Києві та Київській області помітне падіння кількості оголошень на 41% та 57%. Загалом за рік на вторинному ринку збільшилася пропозиція в усіх регіонах.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
Ціни
За даними дослідження, станом на лютий 2024 року до грудня 2023 найбільше зростання середньої вартості на однокімнатну квартиру зафіксовано в Волинській та Житомирській областях — на 12% та 13%.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає $93 072 у Києві. Разом з тим за рік ціна виросла на 18%.
У Львівській області однокімнатна квартира вартує $69 255, а у Вінницькій області $52 838.
Що стосується вторинного ринку купівлі житла у Києві, то найдорожчим районом за всіма типами квартир різної кімнатності є Печерський. Після нього лідерські позиції займає Голосіївський район.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
Наразі в Україні діє державна програма єОселя. На вторинному ринку Dim. ria станом на кінець лютого загальна кількість доступних варіантів складає 14 559 обʼєктів. Міста-лідери за всіма пропозиціями вторинної нерухомості - Київ, Ірпінь, Одеса, Хмельницький, Дніпро.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
Нагадаємо, за даними Держстату, у 2023 році ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з 2022 роком зросли в середньому на 14,5%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.
Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 14,0%, на вторинному — на 14,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 11,1%, на вторинному — на 17,0%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 13,5% %, на вторинному — на 14,8%.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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