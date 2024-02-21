Як зросли ціни на квартири у 2023 році - статистика Держстату — Finance.ua

Як зросли ціни на квартири у 2023 році - статистика Держстату Сьогодні 08:02 — Нерухомість

Як зросли ціни на квартири у 2023 році - статистика Держстату

У 2023 році ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з 2022 роком зросли в середньому на 14,5%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Таким чином, зростання цін на житло було майже втричі вищим, ніж офіційний рівень інфляції (5,1%).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за 2023 рік зросли на 12,8%, на вторинному — на 15,6%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 14,0%, на вторинному — на 14,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 11,1%, на вторинному — на 17,0%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 13,5% %, на вторинному — на 14,8%.

Таблиця: РБК-Україна

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у січні 2024 року становила 6 818 гривень. За місяць вартість зросла на 3,2%. На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, Закарпатська область, де оренда впала на 5,3% до 12 054 гривень. У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8 989 гривень. Столиця опустилася на четверте місце за вартістю.

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До речі, маркетплейс нерухомості Dim. ria та платформа пошуку роботи robota. uа представили аналітичне дослідження, в межах якого проаналізували, скільки часу та у яких сферах потрібно працювати, аби купити квартиру в Україні. Так, наприклад, продавець-консультант у столиці накопичить на квартиру на вторинному ринку за 16 років, а на первинному — за 18 років. У Львові такому фахівцю необхідно 15 років для купівлі житла.

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