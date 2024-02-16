Що вигідніше: оренда квартири чи купівля власної - аналітика ЛУН — Finance.ua

Що вигідніше: оренда квартири чи купівля власної - аналітика ЛУН Сьогодні 11:02 — Нерухомість

Що вигідніше: оренда квартири чи купівля власної - аналітика ЛУН

Аналітики застосунку для пошуку оренди квартир Bird від ЛУН вирішили розібратися, що ж насправді вигідніше: орендувати квартиру чи купити її, порівнявши ціни на оренду з вартістю вторинки. Ось які результати отримали.

Через скільки років квартира почне приносити прибуток

Вартість однокімнатної квартири на вторинці в столиці дорівнює 15 рокам оренди. Тобто, якщо розглядати це під інвестицію, вона почне приносити чистий прибуток через 15 років.

У Харкові через 20 років, це пов’язано з критично низькою вартістю оренди від початку повномасштабного вторгнення, і фактично відчутно охолонувшим ринком продажу в місті.

В Одесі вартість однокімнатної квартири дорівнює 17 рокам оренди, в Дніпрі - 12, у Львові - 11.

Найменше в роках оренди обійдеться квартира в Івано-Франківську, що робить місто привабливим для інвестицій, враховуючи віддаленість від фронту.

Найдорожчі міста для оренди

Щодо актуальних цін на оренду, найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири залишається Львів. На другому місці - Київ, на третьому — Дніпро, на четвертому — Одеса, на п’ятому — Харків.

Київ:

1-кімнатна — 13 000 грн;

2-кімнатна — 18 750 грн;

3-кімнатна — 30 000 грн.

Харків:

1-кімнатна — 4 000 грн;

2-кімнатна — 6 000 грн;

3-кімнатна — 8 000 грн.

Дніпро:

1-кімнатна — 10 860 грн;

2-кімнатна — 15 000 грн;

3-кімнатна — 17 000 грн.

Львів:

1-кімнатна — 15 200 грн;

2-кімнатна — 17 100 грн;

3-кімнатна — 19 000 грн.

Одеса:

1-кімнатна — 7 500 грн;

2-кімнатна — 9 000 грн;

3-кімнатна — 12 000 грн.

Що буде з цінами в майбутньому

За словами Дениса Суділковського, директора з розвитку бренду та бізнесу ЛУН:

«Всі оцінки співвідношення вартості оренди до вартості купівлі не беруть до розрахунку можливу довгострокову зміну цін. Дослідження ЛУН не виключення, і цьому є причина: на періоді від 10 років на вартість нерухомості впливають економічні тренди, що особливо в умовах української невизначеності можуть бути лише сценарними», — зауважив директор з розвитку бренду та бізнесу ЛУН Денис Суділковський.

На його думку, є такі сценарії:

Позитивний сценарій. Загальна рамка зміни вартості квартир за десять років може бути спрогнозована від динаміки змін ВВП, що корелює з вартістю житла в країні. Так, для прикладу, якщо наше ВВП сягне показників Румунії, то за оцінками економістів, середньостатистична квартира в Києві коштуватиме в межах 200 тис. доларів, на відміну від середніх сьогодні 50−60 тисяч за двокімнатну.

Негативний сценарій. Якщо воєнні дії затягнуться і будуть провоковані регулярними ескалаціями, а сама держава провалить реформи та не отримує членства в ЄС, то очікувати інвестицій у відбудову і розбудову нашої країни, напевно, не варто. Зміна ВВП в цьому сценарії ймовірно стагнуюча, а ціни в столиці та інших великих безпечних містах будуть знижуватись разом з економікою щорічно корегуючись на пару відсотків.

«Точковий сценарій, що спіткав, наприклад, прифронтовий Харків, де через постійні безпекові ризики ціни на житло відчутно впали — прогнозувати недоцільно. Істина, як і завжди, буде десь посередині, а рішення купувати чи орендувати завжди залишається за кожним особисто», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

в Україні стрімко відновлюється ринок нерухомості. Ціни в доларовому еквіваленті майже наздогнали показники січня 2022-го, а у Львові й Ужгороді вже перевищили старі показники;

за даними Опендатабот, у 2023 році українці придбали у 1,7 рази більше нерухомості в порівнянні з попереднім роком. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

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