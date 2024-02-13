Скільки коштують однокімнатні квартири в різних містах — Finance.ua

Скільки коштують однокімнатні квартири в різних містах Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Скільки коштують однокімнатні квартири в різних містах

В Україні стрімко відновлюється ринок нерухомості. Ціни в доларовому еквіваленті майже наздогнали показники січня 2022-го, а у Львові й Ужгороді вже перевищили старі показники.

В Україні ринок нерухомості активно розвивався до початку повномасштабної війни. У 2021-му продали 325,1 тис. квартир та будинків, тоді як у 2015-му кількість угод не досягала і 200 тис. З початком повномасштабної війни ситуація кардинально змінилась, певний час реєстр прав на нерухоме майно був узагалі закритий. Потім українці боялися купувати житло. У результаті за весь 2022-й рік було укладено всього 100,7 тис. угод, йдеться у даних Міністерства юстиції, які опубліковано OpenDatabot.

Минулого року ринок нерухомості поступово почав відновлюватись. Було зареєстровано 172,6 тис. угод з купівлі-продажу квартир та будинків. Це значно менше, ніж у 2021-му чи навіть у 2015-му. Втім, рієлтор Максим Б., який працює у Київській області, розповідає: покупці вже не так активно реагують на новини і не скасовують угоди після чергової ракетної атаки.

Хороша новина: відновлюється й іпотечне кредитування. Передусім — завдяки державним програмам. Минулого року було укладено 10 775 іпотечних угод. До великої війни ця цифра досягала 22 294. Вже зараз кількість іпотечних угод перевищила показники 2017-го.

Що відбувається з цінами

У більшості регіонів за минулий рік значно подорожчали квартири, підрахували експерти ЛУН. Наприклад, у Львові середня вартість однокімнатної квартири сягає 58,5 тис. доларів. Ще рік тому вартість була на 6,4 тис. доларів меншою. Що цікаво, у Києві квартири, навпаки, за останні пів року подешевшали. Ціна знизилась на 2 тис. доларів та досягла, у середньому, 62 тис. доларів за однокімнатну квартиру.

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Одні з найдешевших квартир — у Сумах (середня вартість однокімнатної склала 24,5 тис. доларів) та у Харкові (25 тис. доларів). Ще дешевше — у Миколаєві, там однокімнатну можна купити і за 21 тис. доларів.

Натомість значно зросла вартість квартир в Ужгороді (51,6 тис. доларів). У цьому місті немає комендантської години та обстрілів, що впливає на вартість житла.

«Серед 1-кімнатних квартир Київ втратив 3%, а Львів у той самий час наростив 12%. Рекордсменом став Івано-Франківськ, там +18% у валюті», — пояснюють експерти ЛУН.

Аналітики також порахували, скільки років треба збирати на однокімнатну квартиру. Виявилось, що у Львові потрібно 9,8 року відкладати середню зарплату для того, щоб купити однокімнатну квартиру. У Києві - 9,4 року. У Миколаєві - 4,2 року.

Одна з великих столичних агенцій нерухомості підрахувала: зараз у середньому квадратний метр житла у Києві коштує 1,97 тис. доларів. До повномасштабної війни — 2,02 тис. доларів. Найдешевше житло в Деснянському районі (близько 1,2 тис. доларів), а найдорожче — у Печерському (близько 3,5 тис. доларів).

Якщо перерахувати у гривні, то вартість квартир в Україні зросла. Так, у січні 2022-го квартира вартістю 90 тис. доларів у столиці у гривневому еквіваленті коштувала 2,4 млн грн. Зараз така ж квартира буде коштувати близько 88,6 тис. доларів (бо ціни у валюті знизились). Але у гривні доведеться заплатити за таку квартиру вже 3,3 млн грн.

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Ризики знижують ціни

У Києві найдешевші квартири продають у «проблемних» будинках, зокрема у недобудованих житлових комплексах, які не здано в експлуатацію і які мають проблеми з комунальними послугами.

«Проблемне» житло може коштувати близько 20 тис. доларів за невеличку студію до 25 квадратів. Однак, якщо будинок недобудований, покупець не зможе отримати документи на право власності. Натомість можна купити право вимоги квартири у забудовника.

Набагато дешевші квартири продають, наприклад, у Бортничах під Києвом. Ідеться про маленькі студії у будинках, що будуються. Вартість такого житла площею до 20 квадратів — близько 8 тис. доларів.

Обозреватель За матеріалами:

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