Що буде з ринком нерухомості України у 2024 році — Finance.ua

Що буде з ринком нерухомості України у 2024 році Сьогодні 09:16 — Нерухомість

Що буде з ринком нерухомості України у 2024 році

Стан ринку нерухомості у 2024 року та його перспективи — дійсно актуальне питання, яке цікавить забудовників, інвесторів, аналітиків, ріелторів та підприємців. У ситуації світової нестабільності важко давати прогнози. Проте можна розглянути головні змінні цього рівняння, щоб мати приблизну картину перед очима.

Більш-менш точно можна прогнозувати зростання вартості квадратного метру в західних регіонах, які вважаються умовно безпечнішими. Ми про це казали ще минулого року. Проте зростання ціни не буде критичним та стрімким.

Собівартість виросла подекуди на 40% і більше. Саме це — головна причина зростання вартості квадратного метру. У собівартість входять ціни на будівельні матеріали, вартість роботи будівельників, логістичні та виробничі операції. Окрім цього все ще відчутний дефіцит кваліфікованих будівельників через міграцію в інші країни та мобілізаційні заходи.

Найбільше підвищення цін буде помітно в західних регіонах, які на сьогодні вважаються умовно безпечними. Саме туди перейшов попит у 2022−2023 роках. Інерція ринку зберігатиметься протягом цього року.

У столиці можна сподіватися на певне зростання кількості угод після фактору відкладеного попиту. Проте відкладений попит знову буде включатися після кожного масштабного повітряного удару по Києву (війна, на жаль, не закінчується і ворог підступний).

В цілому, експерти прогнозують зростання продажів у столичних новобудовах на 20%-25% у порівнянні з минулорічними показниками.

Тренди у будівництві

Серед головних трендів житлового будівництва у цьому році можна виділити наступні.

Безпека. Зважаючи на події навколо, безпека залишається базовим імперативом. Міцність конструкцій, укриття, підземні паркінги, протипожежні системи — те, у що будуть інвестувати.

Енергоефективність. Зростання тарифів вимагає уважніше ставитися до впровадження енергоощадних технологій, інноваційних систем опалення, вентиляції, утеплення.

Штучний інтелект. Світ впевнено крокує в епоху технологій ШІ, автоматизації та роботизації. Нерухомість — одна з багатьох сфер, де технології ШІ будуть активно впроваджуватися у найближчі роки.

Екологія. Ніхто не хоче жити в кам’яних джунглях, саме тому девелопери будуть частіше звертати увагу на створення комфортного середовища навколо людини. Зелені технології, паркові зони, використання екологічно чистих матеріалів — в тренді.

Work/life balance. Майбутнє за автономними ЖК, де можна жити, працювати, відпочивати, займатися спортом та виховувати дітей. Цю ідею уособлює концепція «міста в місті».

InVenture За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.