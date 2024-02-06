Середні ціни на оренду житла в Україні — дані за січень (інфографіка) — Finance.ua
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Середні ціни на оренду житла в Україні — дані за січень (інфографіка)

Нерухомість
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Середні ціни на оренду житла в Україні — дані за січень (інфографіка)
Середні ціни на оренду житла в Україні — дані за січень (інфографіка)
У січні 2024 року пропозиція оренди нерухомості знизилась. Разом з тим і знизилась середня ціна на оренду квартир.
Про це свідчать дані українського маркетплейсу Dim.ria.

Пропозиція

У Києві пропозиція зменшилася на 13% порівняно з груднем 2023 року. В Івано-Франківськівській області кількість оголошень збільшилася на 20%.
Якщо аналізувати зміни у пропозиції за рік, то найбільше впала пропозиція у Сумській області - на 95%.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria

Ціни

У січні 2024 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці становить 16 630 грн, а в області - 9 659 грн.
За місяць середня ціна знизилася на 18% у Волинській області. Також у Сумській області - на 14% і Чернівецькій області - на 12%.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
За рік зафіксоване зростання вартості оренди однокімнатної квартири у всіх областях. У Києві цей показник складає 50%.
У Львівській області ціна оренди однокімнатної квартири становить 14 390 грн, у Дніпропетровській області - 13 093 грн. Помітне зростання вартості за місяць у Полтавській області - 13%. Станом на січень вартість складає 11 150 грн.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria

Довідка Finance.ua:

  • уряд розробляє декілька пільгових програм, для забезпечення українців доступним житлом. Окрім вже існуючої програми «єОселя», з’являться механізми «Оренда з правом викупу» та «Соціальна оренда»;
  • коли йдеться про найвищі ціни на оренду квартир, то багатьом на думку одразу на думку спадає Київ. Проте насправді лідером за вартістю є інше місто. Орендувати однокімнатну квартиру найдорожче у Львові, про що свідчить статистика спеціалізованого сайту про нерухомість ЛУН. Наразі середня ціна винайму однокімнатної квартири у Львові становить 15 600 гривень;
  • за даними Olx, ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік. У багатьох містах країни вартість суттєво зросла, проте у деяких регіонах ціни на оренду квартир дещо зменшилися.

Як продати нерухомість. Усе, що треба знати у 2024 році 🏠

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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