Де найдорожче орендувати квартиру: актуальні дані — Finance.ua
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Де найдорожче орендувати квартиру: актуальні дані

Нерухомість
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Де найдорожче орендувати квартиру: актуальні дані
Де найдорожче орендувати квартиру: актуальні дані
Коли йдеться про найвищі ціни на оренду квартир, то багатьом на думку одразу на думку спадає Київ. Проте насправді лідером за вартістю є інше місто.
Орендувати однокімнатну квартиру найдорожче у Львові, про що свідчить статистика спеціалізованого сайту про нерухомість ЛУН. Наразі середня ціна винайму однокімнатної квартири у Львові становить 15 600 гривень.

Як змінилася вартість оренди квартир у Львові

Зараз середні ціни на оренду у Львові такі:
  • 1-кімнатні - 15 600 гривень, що на 4,6% більше ніж в грудні;
  • 2-кімнатні - 16 000 гривень, що на 2,9% більше ніж в грудні;
  • 3-кімнатні - 17 000 гривень, що на 1% менше ніж в грудні.
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«Оренда б'є нові рекорди в безпечних регіонах через внутрішню міграцію. Попит на оренду не перестає зростати, що вказує на міграційні процеси в Україні. Серпень 2023 року був рекордним щодо інтересу до оренди квартир за всю історію спостережень. Безсумнівними лідерами тут є Львів та Ужгород», — каже експерт з нерухомості ЛУН Денис Суділковський.
Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення ціни були набагато нижчі. Наприклад, у грудні 2021 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становила 9 000 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • ціни на оренду квартир в Україні значно змінилися за останній рік. У багатьох містах країни вартість суттєво зросла, проте у деяких регіонах ціни на оренду квартир дещо зменшилися;
  • найбільше за 2023 рік зросли ціни на оренду 1-кімнатних квартир у Житомирі — на 60%. Станом на грудень 2023 року винаймати «однушку» на місяць у цьому місті коштує 8 000 грн. Детальніше про ціни на оренду однокімнаток в Україні читайте тут.
До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості 🏠

За матеріалами:
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