У Києві подорожчала оренда квартир (інфографіка) — Finance.ua

У Києві подорожчала оренда квартир (інфографіка) Сьогодні 13:02 — Нерухомість

У Києві подорожчала оренда квартир (інфографіка)

Мадіана вартості оренди двокімнатних квартир в Києві збільшилась на 6%.

Про це свідчать дані статистики застосунку пошуку оренди квартир Bird

«Непрацююче метро в Голосієвському районі столиці не вплинуло на вартість оренди квартир в тій частині міста. Ціни стабілізувалися після традиційно низького сезону в листопаді, трошки підросли і наразі лишаються на одному стабільному рівні вже кілька тижнів», — сказано в повідомленні.

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За словами рієлторів, ринок оренди в Києві дійсно працює стабільно останній рік, без впливу обстрілів, снігопадів, заморозків, якщо перевіряти статистику середньої вартості квартири на ринку та обʼєктивно підбирати ціну перед здачею власної квартири — попит дозволяє здати її протягом тижня.

Медіана вартості оренди в Києві:

1-кімнатні - 13 000 грн, що на 1,5% більше ніж в грудні;

2-кімнатні - 18 000 грн, що на 10,5% більше ніж в грудні;

3-кімнатні - 30 000 грн, що на 4,5% більше ніж в грудні.

Інфографіка: Bird

Середня ціна оренди в Києві в різних районах міста

1-кімнатні квартири:

Печерський — 26 800 грн;

Шевченківський — 17 000 грн;

Голосіївський — 15 000 грн;

Подільський — 14 000 грн;

Дарницький — 12 000 грн;

Оболонський — 12 000 грн;

Солом’янський — 12 000 грн;

Дніпровський — 10 300 грн;

Святошинський — 10 000 грн;

Деснянський — 7 400 грн.

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2-кімнатні квартири:

Печерський — 38 300 грн;

Шевченківський — 21 100 грн;

Голосіївський — 20 000 грн;

Дарницький — 15 000 грн;

Подільський — 15 000 грн;

Солом’янський — 15 000 грн;

Оболонський — 14 800 грн;

Святошинський — 12 000 грн;

Дніпровський — 11 000 грн;

Деснянський — 9 000 грн.

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3-кімнатні квартири:

Печерський — 57 500 грн;

Шевченківський — 38 300 грн;

Подільський — 27 000 грн;

Голосіївський — 26 800 грн;

Солом’янський — 22 000 грн;

Дніпровський — 19 900 грн;

Дарницький — 19 300 грн;

Оболонський — 18 000 грн;

Святошинський — 14 000 грн;

Деснянський — 12 000 грн.

Інфографіка: Bird

Нагадаємо, за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).

На першому місці за вартістю оренди — Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні. Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 7,4% до 11 789 гривень.

Згідно з даними платформи оголошень M2bomber, у січні 2024 року медіанна орендна плата в Києві становить 13 651 грн за 1-кімнатну квартиру, 16 369 грн — за 2-кімнатну та 22 479 грн — за 3-кімнатну квартиру у столиці. При цьому, як можна побачити на графіку нижче, після новорічних свят вартість оренди квартир у Києві почала поступово зростати.

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