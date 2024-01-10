Ринок оренди у 2024 році: коли зростуть ціни та яке житло найчастіше винайматимуть українці — Finance.ua

Ринок оренди у 2024 році: коли зростуть ціни та яке житло найчастіше винайматимуть українці Сьогодні 16:02 — Нерухомість

Ринок оренди у 2024 році: коли зростуть ціни та яке житло найчастіше винайматимуть українці

Нинішній ціновий спад і затишшя на ринку оренди зміниться зовсім скоро. Винаймати житло стане дорожче в період двох сезонів. Причому українці шукатимуть квартири за певними критеріями. Минулорічні тенденції щодо вподобання орендарів збережуться і в 2024-му.

Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Вона прогнозує, що нинішній ціновий спад і затишшя на ринку оренди зміниться в період більшої активності орендарів. Зокрема, винаймати квартиру стане дорожче із завершенням опалювального сезону й чергової тривожної зими через можливий енергетичний терор з боку росіян.

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Тобто ціни прогнозовано зростуть весною 2024-го. Також підвищення середньої орендної вартості можливе в період «високого сезону».

«Цілком імовірно, що в 2024 році за умови, що ситуація не погіршиться, зберігатиметься тенденція до відновлення високого сезону, тож в серпні-вересні й частково в жовтні буде зростати вартість оренди в містах-мільйонниках через початок бізнес-сезону і навчального процесу», — вважає Вікторія Берещак.

Середнє зростання цін на оренду в Києві та в містах-хабах можливе в межах 10−15% залежно від рівня попиту, а також від рівня реальної інфляції.

Що стосується критеріїв вибору житла, то українці надалі охоче винайматимуть квартири з 2 до 7 поверху, якомога далі від енергетичних, критичних чи військових об'єктів. Окрім того, цьогоріч збережеться тенденція на активніше орендування дво- та трьокімнатних квартир.

Довідка Finance.ua:

аналітики OLX Нерухомості проаналізували ціни на подобову оренду однокімнатного житла в населених пунктах, які є найбільш популярними для сімейних поїздок. Зокрема, найбільш відвідуваним містом для відпочинку зимою став Львів;

український маркетплейс Dim. Ria підсумував ситуацію на ринку оренди нерухомості та представив звіт аналітичного центру за 2023 рік. Станом на грудень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці складала 16 425 грн, а в області - 9 293 грн.



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