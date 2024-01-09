Житло подобово: яка вартість оренди в найпопулярніших містах для зимового відпочинку — Finance.ua
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Житло подобово: яка вартість оренди в найпопулярніших містах для зимового відпочинку

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Житло подобово: яка вартість оренди в найпопулярніших містах для зимового відпочинку
Житло подобово: яка вартість оренди в найпопулярніших містах для зимового відпочинку
Аналітики OLX Нерухомості проаналізували ціни на подобову оренду однокімнатного житла в населених пунктах, які є найбільш популярними для сімейних поїздок. Зокрема, найбільш відвідуваним містом для відпочинку зимою став Львів.
Найбільше відгуків на оголошення про подобову оренду від користувачів платформи ​OLX отримав Львів — це понад 37 тисяч. Оскільки попит великий, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у місті становить 800 гривень.
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Серед інших західних обласних центрів популярними для подобової оренди є:
  • Івано-Франківськ (кількість відгуків — 8,2 тисячі, медіанна ціна — 750 гривень);
  • Чернівці (кількість відгуків — 5 тисяч, медіанна ціна — 800 гривень);
  • Тернопіль (кількість відгуків — 3,9 тисячі, медіанна ціна — 700 гривень);
  • Ужгород (кількість відгуків — 3,3 тисячі, медіанна ціна — 700 гривень).
Дві тисячі відгуків на оголошення про подобову оренду отримав Трускавець — відоме курортне містечко на Львівщині. Медіанна ціна за оренду однокімнатної квартири тут становить 600 гривень.
Одна із найдорожчих медіанних цін житла зафіксована в Мукачеві, що на Закарпатті - 938 гривень при 1,9 тисячі відгуків на оголошення. У Коломиї Івано-Франківської області медіанна вартість становить 675 гривень, а кількість відгуків користувачів на відповідні оголошення — 735.
Популярними для зимового відпочинку також є місто Берегове та село Поляна на Закарпатті. Кількість відгуків та медіанна ціна у першому становить 634 та 700 гривень відповідно. У селі Поляна кількість відгуків на оголошення подобової оренди становить — 141, а медіанна ціна — 900 гривень.
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За матеріалами:
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