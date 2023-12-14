Ціни на оренду житла з початку року зросли на 15%: де найдорожче та найдешевше — Finance.ua

Ціни на оренду житла з початку року зросли на 15%: де найдорожче та найдешевше
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у листопаді 2023 року становила 6 585 гривень. З початку року вартість зросла на 15,5% за загальної інфляції в Україні на рівні 4,4%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.
На першому місці за вартістю оренди, як і раніше, знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 46,6% до 12 731 гривень.
Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 7,9% до 11 848 гривень.
У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 гривень. Місто залишається на третьому місці за вартістю.
Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Миколаївській (3 501 гривень) областях.
Довідка Finance.ua:
- нерідко українці, шукаючи житло в оренду, потрапляють до пасток шахраїв. Наприклад, квартира або будинок може здаватися навіть без згоди власника, належати комусь іншому або бути в іпотеці. Як же убезпечити себе, аби не влетіти в копієчку — розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО»;
- раніше Work.ua разом з маркетплейсом Dim. Ria дослідили, яку частину заробітної плати пересічному українцю потрібно витрачати на винаймання помешкання. Виявилось, що найнижче співвідношення оренди та зарплати бачимо у Херсоні — тут на винайм однокімнатної квартири припадає 21% середньої зарплати. А найбільшу частку зарплати за однокімнатний дах над головою доведеться викласти у Дніпрі (71% від середньої зарплати), Вінниці (73%), Полтаві (77%), Києві (78%) та Львові (80%).
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