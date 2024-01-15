Які ціни на оренду в Києві в 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Які ціни на оренду в Києві в 2024 році (інфографіка) Сьогодні 14:05 — Нерухомість

Які ціни на оренду в Києві в 2024 році (інфографіка)

Згідно з даними платформи оголошень M2bomber, у січні 2024 року медіанна орендна плата в Києві становить 13 651 грн за 1-кімнатну квартиру, 16 369 грн — за 2-мімнатну та 22 479 грн — за 3-кімнатну квартиру у столиці. При цьому, як можна побачити на графіку нижче, після новорічних свят вартість оренди квартир у Києві почала поступово зростати.

При цьому більшість (7,9%) однокімнатних квартир у Києві: здається в середньому за 11 200 грн,

двокімнатних (10,5%) — за 15 200 грн,

а трикімнатних (10%) — за 25 200 грн.

У січні 2024 найвища орендна ставка виявилася у Печерському районі. Схоже, що тимчасово відсутній доступ до метро значною мірою знизив ціни на житло у Голосіївському районі.

Так, у Печерському районі оренда квартири оцінюється у 30 726 грн. На другому місці розташувався Шевченківський район, де середня вартість оренди становить 22 100 грн.

У Оболоньскому, Дніпровському та Подільському районах вартість оренди коливається від 17 тис. до 15 тис. грн. Найнижчі ціни за оренду квартир зареєстровані у Деснянському, Дарницькому та Святошинському районах. Саме:

Деснянський район — 11 500 грн; Святошинський — 13 000 грн. Дарницький — 13 500 грн;

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