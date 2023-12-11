Як зміняться ціни на оренду квартир у Голосіївському районі через ремонт метро — прогноз ЛУН Вчора 12:02 — Нерухомість

Як зміняться ціни на оренду квартир у Голосіївському районі через ремонт метро — прогноз ЛУН

Закриття столичного метрополітену на ділянці «Теремки» — «Деміївська» на ремонт призведе до падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі, однак зниження цін навряд чи буде суттєвим і довгостроковим.

Про це розповів у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» Chief brand and Business officer ЛУН Денис Суділковський.

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«У короткостроковій перспективі ті, хто наразі шукає квартиру в оренду, менше братимуть до уваги цей район. Падіння попиту може призвести до зниження цін на оренду, проте навряд чи суттєво і надовго», — каже Суділковський.

Він наголосив, що Голосіївський район — один із найбільш густонаселених у столиці, й припинення роботи метро спричинить суттєве збільшення заторів у районі.

За словами Суділковського, у короткостроковій перспективі зупинення роботи метро матиме певний вплив на попит і ціни оренди, проте в довгостроковій — пів року ремонтних робіт вплинуть на ціни несуттєво і після відновлення роботи метрополітену ціни відновляться.

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Нагадаємо, рух поїздів між станціями «Теремки» — «Деміївська» зупинили в п’ятницю з міркувань безпеки та з огляду на технічний стан тунелів.

Відновлювальні роботи на аварійній ділянці, за попередніми даними, можуть тривати до шести місяців, виконувати їх будуть на поверхні.

За даними КМДА, 77 автобусів та 20 тролейбусів перевозять пасажирів за маршрутами № 2-М та № 43-К, що дублюють рух закритою ділянкою «синьої» гілки метро

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