Київський метрополітен набирає нових працівників: кого шукають та скільки платять — Finance.ua

Київський метрополітен набирає нових працівників: кого шукають та скільки платять Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

Київський метрополітен набирає нових працівників: кого шукають та скільки платять

КП «Київський метрополітен» оголосив набір до технічної школи підприємства на курси машиніста електропоїзда.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Підготовка майбутніх машиністів розпочнеться 22 січня 2024 року та триватиме 26−28 тижнів. Освітня програма складається з двох частин — теоретичної та практичної, після завершення яких необхідно успішно пройти кваліфікаційну атестацію. Заробітна плата під час навчання становитиме орієнтовно 7 000 гривень на місяць.

Вимоги до працівника:

кандидат/кандидатка від 18 років;

відмінне здоров’я, яке перевірять лікарі під час медогляду, та позитивний висновок про професійну придатність;

освіта професійно-технічна, неповна вища або вища.

Умови від підприємства:

офіційне працевлаштування;

соціальний пакет;

можливість додаткового навчання;

позмінний графік роботи.

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Машиніст електропоїзда має доплати за клас кваліфікації, стаж роботи, шкідливі умови праці, роботу в вечірні, нічні години та святкові дні тощо. Середня заробітна плата становить:

без класу (для тих, хто лише отримав професію та став до роботи) — 29 628 грн;

ІІІ клас — 31 282 грн;

ІІ клас — 34 385 грн;

І клас — 38 519 грн.

Для того, щоб отримати або підвищити клас кваліфікації, необхідно пропрацювати рік без порушень і збоїв, а також підтвердити свою фаховість на іспитах.

Довідка Finance.ua:

від початку 2023 року кількість вакансій у базі даних Київського міського центру зайнятості збільшилася у півтора раза — до 8 тисяч. Середня зарплата у вакансіях Київського міського центру зайнятості становить наразі 14 тис. гривень;

НБУ очікує, що в наступні роки зарплати українців зростатимуть як в номінальному, так і в реальному вимірах;

за даними ПФУ, за останні три місяці зарплата впала майже на 1500 гривень.



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