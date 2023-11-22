Робота до Нового року: 20+ цікавих вакансій із зарплатою до 110 000 грн — Finance.ua

Робота до Нового року: 20+ цікавих вакансій із зарплатою до 110 000 грн Вчора 16:04 — Особисті фінанси

Робота до Нового року: 20+ цікавих вакансій із зарплатою до 110 000 грн

Ринок праці поступово відновлюється і вакансій стає все більше. Щоб допомогти знайти роботу мрії, Work.ua зібрав добірку з понад 20 вакансій, на які терміново шукають фахівців.

Починаємо добірку із трьох пропозицій від Work.ua. Усім працівникам надають компенсацію 50% вартості навчальних заходів, курсів та хобі, рівень зарплати переглядається двічі на рік, а з.п. виплачується 2 рази на місяць у ті самі дні. Відпустка та лікарняні — без довідок. Компанія шукає трьох спеціалістів своєї справи на такі посади:

Шукають відеопродюсера, який побудує процес створення відеоконтенту для таких майданчиків: YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Фахівець генеруватиме ідеї та створюватиме сценарії, вибиратиме та готуватиме героїв відео, створюватиме стратегію та аналітику просування відео, облаштовуватиме відеостудію, займатиметься відеозйомкою, обробкою та монтажем відео.

Від кандидата очікується досвід ведення відеоконтент-проєктів, управління й організації роботи команди відеопродакшену від 2-х років, створення контенту різного формату для соцмереж й розуміння маркетингових інструментів.

Розробник PHP, Дніпро, 70 000 — 110 000 грн

Шукають програмістів, яким цікаво: долати highload (відвідуваність сайту — 4 млн осіб на місяць), працювати над поліпшенням пошуку на Work.ua, підвищувати швидкість роботи сайту, втілювати в життя нові бізнес-ідеї. Очікуємо досвід роботи з вебпроєктами від 3 років, вміння працювати з JavaScript та популярними фреймворками, знання на професійному рівні PHP + MySQLі.

Кандидату важливо вміти аналізувати, рекомендувати та обґрунтовувати технології та рішення, знати алгоритми, розуміти головні принципи ООП, патернів проєктування і парадигм.

Завгосп, Дніпро, 16 000 грн

Шукають людину, яка вміє докопатися до причини проблеми та відрізнити нуль від фази. Завданнями майбутнього завгоспа будуть: обхід офісу, виявлення проблем та усунення несправностей, а також виконання інших доручень. Обов’язкові вимоги до кандидата: наявність водійського посвідчення категорії В, знання електрики, сантехніки, технік оздоблювальних робіт, відсутність шкідливих звичок та вміння планувати свій робочий день і працювати в команді. Графік роботи: з 9:00 до 18:00 з годинною перервою на обід.

Юрист-редактор в адвокатське об'єднання, дистанційно, 30 000 — 60 000 грн

В адвокатське об'єднання «Алтекса» шукають юриста-редактора для написання юридичних статей з судової практики, що публікуватимуться в профільних юридичних виданнях, а також написання якісних юридичних консультацій для юридичного блогу адвокатського об'єднання.

Роботодавець очікує від кандидата вміння писати експертні аналітичні юридичні статті, працювати з аналітично-правовими системами «ЗаконОнлайн», «Вердиктум», проводити глибокий аналіз судових рішень та формувати дайджест судової практики з певних категорій справ. Важливо також мати високий рівень культури писемного мовлення.

Вантажник-комплектувальник, Київ, 18 000 — 20 000 грн (+ бонуси та премії)

Компанія-виробник професійних засобів для сфери краси шукає в команду вантажника-комплектувальника, який виконуватиме такі завдання: прийом товарів від постачальників; складання замовлень за накладними; завантаження / розвантаження товару; підготовка товару до відправлення.

Роботодавець надаватиме корпоративні подарунки до дня народження й пропонує графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.

Менеджер по роботі з клієнтами, Київ, 25 000 — 28 000 грн (ставка + %)

Квіткове ательє Dicentra шукає фахівця, що буде приймати, коригувати, підтверджувати та оформлювати замовлення роздрібних клієнтів (без холодних дзвінків); продавати, дотримуючись скриптів та воронки; консультувати замовників щодо асортименту зрізаних рослин для букетів та композицій; слідкувати за залишками товару на вітрині.

Для кандидата важливі такі навички, як вміння працювати з CRM, функціоналом 1С на рівні користувача (не обов’язково, проте буде плюсом) та досвід роботи в ритейл-продажах (прямих / дистанційних).

Менеджер по роботі з клієнтами матиме графік роботи 4/2 у дві зміни: з 8:00 до 15:00 або з 14:30 до 22:00; соціальний пакет; корпоративний дисконт на всі-всі квіти ательє.

Категорійний менеджер, Київ

Компанія ISEI у пошуку категорійного менеджера для роботи з косметикою на міжнародному ринку. Перевагу матимуть кандидати з досвідом роботи на аналогічній посаді, високими комунікативними навичками та бажанням розвиватися. Категорійному менеджеру треба буде визначати асортимент товару, що представлятиметься у магазинах; складати прайс-листи; знаходити постачальників продукції та домовлятися про постачання тощо. Відгукуючись на вакансію, на прохання роботодавця, вказуйте бажаний рівень зарплати.

Менеджер з продажу медичного обладнання, Львів, (ставка + квартальний бонус)

Компанія Harwind займається системним оснащенням медичних установ різних форматів прогресивним медичним обладнанням й шукає фахівця з медичною освітою. Підхожий кандидат на посаду має досвід роботи в продажах та водійське посвідчення й досвід водіння авто на механіці. Менеджер з продажу презентуватиме продукти компанії у лікувально-профілактичних установах, консультуватиме й вибудовуватиме партнерські відносини з клієнтами та розвиватиме клієнтську базу.

Роботодавець пропонує службовий автомобіль та паливну карту, медичне страхування здоров’я та життя, гнучкий графік роботи.

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Завідувач складу у Петропавлівську Борщагівку, шукають у Києві, 20 000 — 25 000 грн

Український крафтовий виробник кондитерських виробів Spell Chocolate шукає до своєї команди людину, що контролюватиме склад, а саме: прийом продукції, строки придатності, розміщення продукції на складі та підготовку до видачі; аналізуватиме залишки на складі; займатиметься ротацією продукції, підтримкою порядку й братиме участь в інвентаризації. Кандидат повинен мати досвід роботи в 1С, Excel. Бажаний досвід роботи з харчовими продуктами. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.

Торгово-виробнича компанія CARWAY запрошує на роботу двох працівників на посади:

Комірник на склад автозапчастин, Дніпро, 15 000 — 20 000 грн (ставка + %)

Фахівець матиме обов’язки: відбір товару згідно з накладною; завантаження / розвантаження машин; участь в інвентаризації. Вітається досвід роботи у сфері автозапчастин та складської логістики. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 20:00.

Комплектувальник на склад автозапчастин, Чернігів, 11 000 грн (500 грн за зміну)

Обов’язки комплектувальника включають відбір товару, завантаження / розвантаження машин та участь в інвентаризації. Вимоги до кандидата: знання будови автомобіля, вміння працювати з ПК та 1С, відсутність поганих звичок. Роботодавець гарантує гнучкий графік з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00.

Дистриб’ютор професійної косметики та препаратів для краси та здоров’я волосся Totis Pharma у пошуку двох членів команди:

HR-менеджер, дистанційно / Одеса

Кандидат повинен мати досвід у підборі персоналу, вміння писати привабливі вакансії та здатність підтримувати позитивну атмосферу в колективі. Завдання включають повний процес найму фахівців у компанію, адаптацію нових співробітників, заповнення звітів. Резюме варто надсилати разом із бажаною зарплатою.

Роботодавець пропонує віддалену роботу (з можливістю зустрічей в офісі), графік роботи по буднях з 09:00 до 18:00, корпоративні знижки на продукцію від компанії.

Sales manager, Дніпро, 18 000 — 30 000 грн

Фахівець буде призначати та проводити зустрічі з клієнтами, проводити презентації продукції, запрошувати клієнтів на семінари та навчання, обдзвонювати та розширювати клієнтську базу. Графік роботи: будні дні з 9:00 до 18:00. Роботодавець компенсуватиме витрати на пальне або громадський транспорт, надасть корпоративний зв’язок, телефон та планшет.

Компанія «Люксоптика» у пошуку двох членів команди:

Фахівець має побудувати систему правильної викладки товару в магазинах мережі для підвищення продажів. Посада вимагає досвіду у мережевому роздрібному секторі, знання англійської мови, досвіду управління проєктами та знання принципів викладки товарів.

Роботодавець пропонує медичне страхування із покриттям витрат на лікарські препарати, можливість медичного страхування членів сім'ї за корпоративними знижками, корпоративні курси англійської, знижки на продукцію компанії.

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Завдання фахівця: консультувати користувачів по конфігурації ЗУП, BAS ERP, BAS «Роздріб для України»; працювати з бізнес-проєктами в напрямку 1С (ЗУП); аналізувати та формувати ТЗ для розробників, писати user story та тест-кейси; тестувати завдання замовників; складати інструкції для користувачів. Посада вимагає від кандидата знань законодавства в галузі обліку зарплати, кадрів, розуміння метаданих та обміну між системами BAS, знання конфігурації ЗУП. Додаткова освіта в напрямку управління персоналом буде перевагою.

Компанія пропонує медичне страхування із покриттям витрат на лікарські препарати та корпоративні знижки на продукцію компанії. Графік роботи: будні дні з 9:00 до 18:00.

Менеджер з продажу, Київ, (ставка + % від продажів)

Менеджер з продажу в компанії «БІКО» займатиметься розширенням клієнтської бази, допомогою клієнтам, проведенням презентацій компанії, виконанням плану продажів, веденням звітної документації. Кандидату на цю посаду важливо розуміти специфіку B2B-продажів, вміння робити холодні дзвінки та виступати на публіці, мати успішний досвід укладання договорів та підтримання дружніх відносин з клієнтами. Також для менеджера з продажу важлива наявність власного авто й водійського посвідчення категорії В для відряджень Україною.

Графік роботи: понеділок-п'ятниця з 9:00 до 18:00. Компанія компенсує витрати на паливо та мобільний зв’язок.

У ІТ-компанії Digital Business Solutions є дві вакантні позиції. Кандидатам на вакансії важливо мати досвід роботи на аналогічних посадах від 2 років, рівень англійської мови на рівні В1 і вище, досвід роботи в CRM-системах.

Заступник керівника відділу продажу ERP-систем (SAP), дистанційно, 25 000 — 70 000 грн (ставка + %)

Заступник займатиметься написанням скриптів, підготовкою та відправкою технічних і комерційних пропозицій, виконанням плану продажів, просуванням компанії на семінарах та форумах, підготовкою тендерної документації. Великою перевагою буде досвід роботи у продажах SAP Business One.

Менеджер з продажу ERP-систем (SAP), дистанційно, 25 000 — 60 000 грн (ставка + %)

В обов’язки працівника входитиме: продаж консалтингових послуг компанії та ліцензій SAP; підготовка та відправка технічних і комерційних пропозицій; виконання плану продажів; підтримка та розвиток існуючих клієнтів; участь у підготовці тендерної документації.

Менеджер з тендерів (технічна частина), Полтава, 18 000 — 22 000 грн (ставка + KPI + %)

Постачальник комп’ютерного обладнання та офісної техніки компанія «Юдітрейд» запрошує до своєї команди менеджера з тендерів. Робота полягає в підготовці технічної частини тендерної пропозиції, аналізі технічних вимог, цін, прорахунку вартості, проведенні технічного аналізу комплектуючих комп’ютерної техніки. Компанія навчає специфіки тендерних продажів.

Роботодавець пропонує варіанти графіку з 08:00 до 17:00 або з 09:00 до 18:00, а також гуртові ціни на весь асортимент компанії (комп'ютерна та побутова техніка).

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Компанія-виробник харчових продуктів ТМ «Золоте Зерно» пропонує роботу двом фахівцям:

Начальник конструкторського відділу та інновацій, Дніпро

Шукають кандидата з вищою технічною освітою та досвідом роботи на керівних посадах (бажано, у харчовій промисловості). Майбутній начальник конструкторського відділу та інновацій розроблятиме та впроваджуватиме нові технологічні лінії й модернізуватиме вже існуючі; вестиме конструкторську документацію; контролюватиме виконання робіт; залучатиме та контролюватиме виконання робіт підрядних організацій.

Графік роботи: п’ятиденний тиждень з 8:00 до 16:30.

Директор з маркетингу, Дніпро

Бажаючим отримати посаду важливо мати вищу маркетингову освіту, успішний досвід роботи на керівних посадах у сфері FMCG та досвід виводу торговельних марок / брендів на ринок.

Фахівець займатиметься: розробкою маркетингової стратегії підприємства на засаді аналізу споживчих запитів, даних маркетингових досліджень; проведенням маркетингових досліджень; розробленням нових видів продукції, пропозицій; формуванням іміджу компанії та продукції тощо.

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