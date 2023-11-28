Зарплата в Україні за останній квартал скоротилася на 1500 гривень — дані ПФУ Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Зарплата в Україні за останній квартал скоротилася на 1500 гривень — дані ПФУ

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за третій квартал 2023 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За останні три місяці зарплата впала майже на 1500 гривень.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2023 році склала:

січень — 12 644,98 гривень;

лютий — 12 794,11 гривень;

березень — 13 423,28 гривень;

квітень — 13 626,02 гривень;

травень — 14 109,64 гривень;

червень — 16 012,38 гривень;

липень — 13 996,68 гривень;

серпень — 13 778,13 гривень;

вересень — 14 518,38 гривень.

Дані ПФУ свідчать, що за останній рік зарплата зросла на 8,4%. У вересні 2022 року вона складала 13 387,48 гривень.

Офіційний рівень інфляції у вересні 2023 року становив 7,1%. Таким чином, тенденція до невеликого зростання реальної зарплати збереглася — вона збільшилася трохи більше ніж на 1%.

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Варто відзначити, що дані ПФУ відрізняються від інформації Держстату, який публікує показники середньої зарплати штатних працівників.

За даними статистичного відомства, середня зарплата у II кварталі 2023 року становила 17 176 гривень, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Довідка Finance.ua:

за даними уряду, у 2022 році середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, брутто, становила 14 847 гривень, а скорегована на рівень інфляції скоротилися на 11,9%;

у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 10,1%. У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.

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