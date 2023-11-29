У Київському центрі зайнятості назвали найбільш високооплачувані посади столиці — Finance.ua

У Київському центрі зайнятості назвали найбільш високооплачувані посади столиці Вчора 15:02 — Особисті фінанси

У Київському центрі зайнятості назвали найбільш високооплачувані посади столиці

Від початку 2023 року кількість вакансій у базі даних Київського міського центру зайнятості збільшилася у півтора раза — до 8 тисяч. Середня зарплата у вакансіях Київського міського центру зайнятості становить наразі 14 тис. гривень.

Про це повідомляє Укрінформ.

Де найбільше вакансій:

в оптовій і роздрібній торгівлі (18%);

у сфері освіти (15%);

в державному управлінні й обороні (13%);

на транспорті (10%);

у закладах охорони здоров’я та на підприємствах переробної промисловості (по 9%).

Зазначається, що найчастіше у роботодавців столиці виникає потреба у працівниках сфери торгівлі і послуг: продавцях продовольчих товарів, продавцях-консультантах, кухарях, охоронниках, соціальних робітниках, помічниках вихователів, перукарях.

Стабільно високий попит на кваліфікованих робітників: водіїв автотранспортних засобів, електромонтерів, слюсарів різних спеціальностей, швачок, монтажників, електрогазозварників, малярів.

«Як і завжди, у попиті професіонали: сестри та брати медичні, вчителі, вихователі, фармацевти, інженери, лікарі, психологи, музичні керівники, економісти. Представникам цих професій та спеціальностей порівняно легше працевлаштуватися в Києві», — йдеться в повідомленні.

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Однак є спеціалісти, яким роботодавці готові платити значно більше. Насамперед це фахівці сфери інформаційних технологій:

інженер з програмного забезпечення та фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (110 тис. грн);

інженер-програміст (73 тис. грн);

інженер інформаційно-комунікаційних систем (45 тис. грн);

технік-програміст (43 тис. грн).

Високо оплачуються вакансії представників сфери інформації та телекомунікації:

журналіста (49 тис. грн);

менеджера із зв’язків з громадськістю (27 тис. грн).

Також добре оплачувані вакансії серед військовослужбовців за контрактом:

командир відділення (49 тис. грн);

бойовий медик (45 тис. грн);

стрілець (41 тис. грн).

Високо цінується й праця зв’язківців — інженерам та операторам електрозв’язку обіцяють платити не менше 43 тис. грн.

У ТОП високооплачуваних — вакансії працівників сфери охорони здоров’я. Зарплата лікаря-ортопеда-травматолога становить 32 тис. грн, фельдшера — 26 тис. грн, лікаря-сурдолога — 25 тис. грн.

Висококваліфікованим робітникам роботодавці пропонують гідну винагороду за працю. Зокрема, водію автотранспортних засобів (44 тис. грн), слюсарю (40 тис. грн), машиністу підіймача (39 тис. грн), верстатнику деревообробних верстатів (35 тис. грн), реставратору металевих конструкцій, електрогазозварнику та маляру (по 30 тис. грн), монтажнику (25 тис. грн).

Висока зарплата у технічних службовців: організатор із збуту (38 тис. грн), технік-конструктор (35 тис. грн), менеджер в торгівлі транспортними засобами (30 тис. грн), інженер-конструктор електроніки (27 тис. грн).

Привабливими для шукачів роботи, перш за все з інших міст, є пропозиції з наданням житла. Серед тих, кому роботодавці одночасно з прийняттям на роботу пропонують розв’язання цієї проблеми (тимчасове або постійне житло), найбільше представників робітничих та найпростіших професій: слюсарі-ремонтники, зуборізальники, електромонтери, шліфувальники, токарі, водії автотранспортних засобів, контролери пасажирського транспорту, транспортувальники, вантажники, дорожні робітники, столяри, прибиральники територій.

Забезпечуються житлом ті, хто обрав військову службу за контрактом: командири відділень, бойові медики, сестри (брати) медичні, фельдшери, стрільці, радіотелефоністи, водії автотранспортних засобів. Надається житло також науковим співробітникам, майстрам виробничого навчання та лікарям-терапевтам санаторію.

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