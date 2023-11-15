Робота в Польщі: які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови — Finance.ua

Робота в Польщі: які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови Вчора 17:03 — Особисті фінанси

Робота в Польщі: які вакансії і зарплати пропонують українцям без знання мови

Українські біженці у Польщі заповнили прогалини на ринку праці. Польські працедавці намагаються залучити українців підвищенням ставок і покращенням умов проживання.

Які вакансії та зарплати у Польщі пропонують українцям без знання мови — розповіли у міжнародній агенції Gremi Personal.

За працівників із України конкурують

Українські біженці продовжують виїжджати із Польщі. За даними Євростату, у вересні з цієї країни виїхали майже 1900 українців, у серпні - 10 530 осіб. Дехто переїжджає в інші країни Європи у пошуках роботи із вищою зарплатою.

У зв’язку із відтоком людей польські працедавці вимагають від уряду терміново прийняти поправку про продовження легального перебування, пільг та роботи українських біженців у Польщі ще на рік. Через юридичну невизначеність у компаніях склалася напружена ситуація.

На ринку праці Польщі у багатьох сферах не вистачає робочих рук, тому працедавці намагаються наймати іноземців.

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«Польські роботодавці дуже конкурують між собою за робітників з України. Водночас ми помітили, що українці стають більш вибагливими до пошуку роботи. Це пов’язано із намірами українців щодо тривалішого перебування у Польщі», — розповідає директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Українці зараз шукають у Польщі гарні умови праці у середньому на період від 6 до 12 місяців. Хоча до війни багато цікавилися сезонними роботами.

«Тому роботодавці намагаються піднімати ставки та покращувати умови проживання, якщо це передбачено контрактом», — зазначає вона.

Зазвичай трудові мігранти дітей із собою у Польщу не беруть, а біженки вже облаштувалися у країні, тому особливі житлові умови у компаніях створюють нечасто.

Які вакансії та зарплати пропонують без знання мови

Робота у Польщі оплачується погодинно, тому працівники самі обирають, скільки працювати.

«У середньому оплата — від 16 злотих (165 грн) до 30 злотих (275 грн) на годину. На низькокваліфікованій роботі можна заробити від 700 до 1200 доларів на місяць», — каже Анна Джоболда.

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Серед українців найпопулярніші такі вакансії: виробництво м’ясної та рибної продукції, робота в готелях та на кухні.

Також до переліку вакансій, які найчастіше обирають працівники без досвіду та знання мови, входять такі:

у пекарнях;

у закладах харчування;

на складах;

на виробництвах заморожування овочів та фруктів;

на виробництвах компонентів електронної техніки;

на виготовленні будівельних матеріалів.

Зокрема, є такі актуальні пропозиції роботи без знання мови: працівник на складі одягу у Жешуві - 900−1350 доларів (19 злотих за годину), працівник на пакуванні м’ясної продукції у Млаві - 900−1500 доларів (19 злотих за годину), швачка у місті Верушув — 900 доларів (16 злотих за годину), робітник на виробництво закусок у місті Слупськ — від 1010 доларів (18,5 злотих за годину).

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