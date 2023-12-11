97 транспортів: як КМДА бореться з наслідками закриття станцій — Finance.ua

97 транспортів: як КМДА бореться з наслідками закриття станцій Сьогодні 10:39 — Особисті фінанси

77 автобусів та 20 тролейбусів перевозять пасажирів за маршрутами № 2-М та № 43-К, що дублюють рух закритою ділянкою «синьої» гілки метро.

Про це повідомили в КМДА.

Рух наземного транспорту було оперативно організовано з п’ятниці, 8 грудня, у зв’язку з початком ремонту перегінного тунелю від станції метро «Теремки» до станції «Либідська».

Також внесено зміни у роботу світлофорних об'єктів для надання права пріоритетного проїзду рухомому складу громадського транспорту на вул. Васильківській та просп. Голосіївському.

Завдяки посиленню роботи маршруту № 50-К вдалося частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську.

Фахівці працюють над терміновим запровадженням відокремленої смуги руху для громадського транспорту на вул. Васильківській та площі Либідській. Рух відокремленою смугою організують з понеділка, 11 грудня.

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До завершення ремонтних робіт, організовано рух наземного транспорту за маршрутами:

Тимчасовий автобусний маршрут № 2-М «Кібернетичний центр — ст. м. «Теремки» — ст. м. «Либідська», на якому працюють 77 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

Тимчасовий тролейбусний маршрут № 43-К «Кібернетичний центр — ст. м. «Либідська», на якому працюють 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.

Шлях автобусного маршруту № 38 подовжено до ст. м. «Либідська». На маршруті працюють 5 автобусів з інтервалом у 17 хв.

На тролейбусному маршруті № 50к «вул. Милославська — пл. Дарницька» збільшено кількість рухомого складу. Працюють 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв.

Довідка Finance.ua:

З 9 грудня Київський метрополітен зупинено рух між станціями «Теремки» та «Либідська» через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

У КП «Київський метрополітен"повідомляють, що зупинка руху поїздів метро між станціями — вимушений крок, щоб уникнути позаштатної ситуації під час руху, оскільки з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучість навколо ґрунтового масиву та навантаження на тунельну оправу.

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