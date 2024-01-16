Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло — Finance.ua

Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).

Про це повідомляє Держстат

На першому місці за вартістю оренди — Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 7,4% до 11 789 гривень.

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У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 гривень. Столиця залишається на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Миколаївській (3 501 гривня) областях.

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у два рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Довідка Finance.ua:

як попереджують експерти, нинішній ціновий спад і затишшя на ринку оренди зміниться зовсім скоро. Винаймати житло стане дорожче в період двох сезонів. Причому українці шукатимуть квартири за певними критеріями. Минулорічні тенденції щодо вподобання орендарів збережуться і в 2024-му;

середнє зростання цін на оренду в Києві та в містах-хабах можливе в межах 10−15% залежно від рівня попиту, а також від рівня реальної інфляції;



український маркетплейс Dim. Ria підсумував ситуацію на ринку оренди нерухомості та представив звіт аналітичного центру за 2023 рік. Станом на грудень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці складала 16 425 грн, а в області - 9 293 грн.

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