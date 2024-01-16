Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло

Особисті фінанси
153
Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло
Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у грудні 2023 року становила 6 605 гривень. За рік вартість зросла на 15,9%, що втричі вище за офіційну інфляцію (5,1%).
Про це повідомляє Держстат.
На першому місці за вартістю оренди — Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2% до 12 731 гривні.
Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 7,4% до 11 789 гривень.
Читайте також
У Києві оренда подорожчала на 14,3% до 8 727 гривень. Столиця залишається на третьому місці за вартістю.
Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Сумській (3 008 гривень) та Миколаївській (3 501 гривня) областях.
Оренда за рік подорожчала на 16%: де в Україні найдорожче житло
Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у два рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Довідка Finance.ua:

  • як попереджують експерти, нинішній ціновий спад і затишшя на ринку оренди зміниться зовсім скоро. Винаймати житло стане дорожче в період двох сезонів. Причому українці шукатимуть квартири за певними критеріями. Минулорічні тенденції щодо вподобання орендарів збережуться і в 2024-му;
  • український маркетплейс Dim. Ria підсумував ситуацію на ринку оренди нерухомості та представив звіт аналітичного центру за 2023 рік. Станом на грудень 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у столиці складала 16 425 грн, а в області - 9 293 грн.
До речі, якщо хочете навчитися інвестувати у нерухомість та дізнатися про всі переваги та ризики цього інструменту, рекомендуємо прочитати наш матеріал за посиланням нижче:

Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості 🏠

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.