Як ділити житло після розлучення — інструкція ЛУН Сьогодні 13:02 — Нерухомість

Як ділити житло після розлучення — інструкція ЛУН

Зазвичай після вступу в шлюб сім'я купує власне житло. Але наявність власної квартири стає каменем спотикання під час розлучення. Колишнє подружжя може або самостійно домовитись про розподіл майна, або звернутись за допомогою до фахівців.

Експерти ЛУН вирішили розповісти, як правильно ділити нерухомість у разі розлучення.

Найменш болючим буде поділ майна для пар, які склали шлюбний контракт, де чітко прописано, хто на що і в якому випадку може розраховувати після розлучення.

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«Чомусь українці переконані у тому, що шлюбний контракт можна підписувати лише до дня весілля. Насправді ж, шлюбний контракт можна підписати в будь-який момент, навіть перед самим розлученням. Вносити зміни до чинного контракту також можна в будь-який момент», — сказано в повідомленні.

Окрім цього, шлюбні договори бувають різні, і там можна записувати різні речі. Підписувати шлюбний контракт обов’язково потрібно у нотаріуса.

У шлюбному контракті можна передбачити, що майно кожного з вас, яке ви купите за час шлюбу, залишається лише за вами. Тож, і для його продажу не треба буде згода іншого з подружжя.

У шлюбному договорі можна передбачити розподіл нерухомості. Але шлюбний контракт не може ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище, тому не можна все майно зареєструвати лише на одного з подружжя.

«Якщо ви думаєте, що можна підкласти свиню, і ввечері, поки майбутня колишня дружина не бачить, поздирати всі шпалери та винести дорогий італійський диван, то не вийде. Коли вже є озвучений намір про продаж квартири, це буде називатися цілеспрямованими діями на зменшення вартості активу. В суді дуже швидко по руках за це надають, обманути систему не вийде», — коментують у ЛУН.

Квартира, куплена до шлюбу або отримана в подарунок чи спадок точно не буде ділитись.

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«Тобто, якщо мама подарувала доньці квартиру під час її шлюбу з чоловіком, то така квартира не буде у спільній сумісній власності, тільки у власності дружини», — пояснюють експерти ЛУН.

Важливо розуміти, що підписання шлюбного договору не означає, що хтось когось не любить.

«Це означає, що дві дорослі людини домовляються про будь-які сценарії майбутнього тоді, коли у них все добре. А це значить, вони свідомо ставляться до себе, своєї безпеки та свого особистого майбутнього», — додали в компанії.

Довідка Finance.ua:

розірвання шлюбу, якщо в сім'ї є діти, проводиться тільки через суд. Так само наявність дітей впливає на поділ майна подружжя, зокрема поділ квартири. Квартиру — спільну власність, ділять 50 на 50, якщо діти не є власниками. Хоча частки можуть бути і нерівними — тут вже вирішує суд;

якщо ж у дитини є право власності на житло, вона може претендувати на свою частину. Ця частина не ділиться між батьками, а додається до майна того з батьків, з яким буде жити дитина.

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