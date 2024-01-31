Як змінились ціни на квартири в різних регіонах України — аналітика ЛУН Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Як змінились ціни на квартири в різних регіонах України — аналітика ЛУН

Ринок нерухомості в продажах стабільний останні кілька місяців. Ціни у січні коливаються у розрізі не більше 1%.

Про це свідчать дані аналітиків ЛУН

Що пожвавлює ринок нерухомості

єВідновлення. Аналітики зазначили, що за перший місяць роботи програми єВідновлення українці витратили один мільярд гривень на ремонт зруйнованих домівок за даною програмою.

єОселя. Щодо іпотечної державної програми — від початку роботи єОселі кредити на власне житло вже оформили 6 916 українських родин на загальну суму понад 10,4 мільярди гривень. Більшість із них — військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики.

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Також відучора можна придбати в іпотеку приватні будинки, дуплекси і таунхауси. Що більше, розширено вибір житла для ветеранів — їм тепер доступні квартири та приватні будинки, яким не більше ніж 10 років для Києва та обласних центрів, для інших населених пунктів обмежень по даті введення в експлуатацію немає.

«Державні програми пільгової іпотеки єОселя та видача сертифікатів за зруйноване житло — пожвавлюють ринок нерухомості. Разом зі стабільною економічною ситуацією у 2023 і прогнозом зростання економіки цього року, можна очікувати подальше збільшення попиту на придбання житла в Україні», — вважає Денис Суділковський, директор з розвитку бізнесу та бренду ЛУН.

Житло на вторинному ринку

В січні однокімнатна квартира на вторинці в Києві в середньому обійдеться в 128 000 $ в Печерському районі, і 42 000 $ в Деснянському.

Інфографіка: ЛУН

Ціни на вторинці показали незначні зміни від початку 2024 року в Києві, Одесі, Дніпрі і Львові.

Середня вартість однокімнатної квартири в Одесі в січні - 39 900 $, в Дніпрі - 39 000 $ і 60 000 $ у Львові.

Інфографіка: ЛУН

У Івано-Франківську ціни на вторинному ринку показали приріст до 1000 $ (+2%) з минулого місяця. І тепер становлять 33 800 $ за однокімнатну і 48 500 $ та 63 900 $ за дво і трьохкімнатну відповідно.

Житло на первинному ринку

Ціни на первинці в неприфронтових регіонах зростають. Ціна на первинці в Києві в січні склала 49 200 грн за м 2 , що на 1 200 грн більше ніж в грудні. В продажі на січень знаходяться 180 житлових комплексів.

Інфографіка: ЛУН

В Київській області середня ціна за квадрат — 34 800 грн (+800грн).

У Львові ціна за майже така сама, як в Києві - 48 600 грн. В області ціна за м 2 виросла на 900 грн з грудня і становить 36 300 грн. В Одесі метр коштує 36 700 грн.

Інфографіка: ЛУН

Нагадаємо, за даними M2bomber, у столиці подешевшали квартири у новобудовах: з січня 2022-го до січня 2023-го ціни впали майже на 5 000 грн: з середніх 47 750 грн/кв. м до 43 000 грн/кв. м.

Раніше український маркетплейс Dim. Ria підсумував ситуацію на ринку нерухомості та представив звіт аналітичного центру за 2023 рік. Так, у 2023 році найбільше зростання ціни у новобудові зафіксоване в Івано-Франківській області - 79,4%. У Кіровоградській області ціна збільшилася на 47,5%. У столиці вартість квартири виросла на 18,5%, а у області - на 12%.

Попит на вторинну нерухомість зріс, і найсуттєвіші зміни у пропозиції зафіксовано у Київській області. Падіння кількості оголошень спостерігається лише у Сумській області - на 45%. У грудні середня ціна однокімнатної квартири у Києві складає 88 685 доларів США. До січня 2023 ця ціна виросла на 13%.

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